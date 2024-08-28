Хірург дозволив 13-річній доньці прооперувати пацієнта: як це могло статися

Прокуратура отримала анонімну скаргу й розпочала розслідування цього випадку, повідомивши деталі ймовірній жертві.

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Австрійський хірург, ім’я якого не розголошується, дозволив своїй 13-річній дочці взяти участь в операції й навіть просвердлити отвір у черепі пацієнта. Про це пише місцева газета Kronen Zeitung.

Повідомляється, що 33-річний пацієнт був доставлений літаком в Університетську лікарню Граца (південно-східна Австрія) після нещасного випадку в лісі. У чоловіка була серйозна травма голови, що вимагала невідкладного хірургічного втрачання.

Операція пройшла успішно, але пацієнт досі не може працювати. Прокуратура Граца невдовзі отримала анонімну скаргу й розпочала розслідування цього випадку, повідомивши деталі ймовірній жертві.

Хірурга та ще одного співробітника медичного закладу, який був присутній під час операції, звільнили.

Підлітку дозволили проводити операцію Фото: Unsplash

"Ви лежите там безпорадні й стаєте піддослідними кроликами. Напевно, по-іншому це не назвеш… Неможливо. Ви не можете цього робити", — прокоментував інцидент адвокат потерпілого Петер Фрайбергер.

Він додав, що керівництво лікарні так і не зв'язалося з передбачуваною жертвою після викриття, але сподівається, що всі присутні під час операції розділять відповідальність.

"Не було жодного контакту, ніяких пояснень або вибачень, нічого. Це просто негідна поведінка", — зазначив Фрайбергер.

Спеціаліст з травматологічної хірургії Манфред Богнер не розуміє, як хтось міг дозволити дитині проводити операцію.

"В операційній мають бути люди, які виконують там свою роботу, і нікого стороннього. Дитині не можна давати свердло й дозволяти свердлити череп серйозно пораненої людини", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку з китайської провінції Хубей, яка несподівано дізналася перед заміжжям, що насправді є біологічним чоловіком. Під час медичного обстеження у неї виявили чоловічі статеві хромосоми.

А от 24-річний Джо ДіМео зі США у 2020 році переніс виснажливу 23-годинну операцію з пересадки обличчя та рук. Це сталося після того, як він потрапив у жахливу ДТП й отримав опіки третього ступеня на 80% тіла.