"Голого лікаря" відсторонили від роботи: у мережу злили кадри, чим він займався на роботі (фото)
Девід Діффайн категорично заперечує свою вину, але водночас закликає відмовитися від стигматизації оголеного тіла.
Лікар Девід Діффайн з Арканзасу (США) потрапив у скандал після того, як у мережу злили шокувальні відео з камер спостереження, встановлених у його кабінеті в Блайтвіллі, повідомляє K8 News.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як Діффайн займається своїми справами й заходить у палати до пацієнтів абсолютно без одягу, водночас поруч в приймальні працюють три жінки.
Коли про цей факт стало відомо, у медика відібрали ліцензію. Рішення ухвалили після скарги анонімного інформатора, який надіслав відеозаписи та заявив, що лікар використовував своє службове становище, аби схиляти співробітників і пацієнтів "до огидних сексуальних дій".
Девід своєю чергою категорично заперечує свою вину, але водночас закликає відмовитися від стигматизації оголеного тіла.
"Ми не соромимо, не сексуалізуємо, не боїмося і не стигматизуємо оголене тіло", — сказав він у розмові зі слідчими.
Коли лікаря запитали про резонансне відео, він заявив, що нічого про це не знає й забажав спершу переглянути запис, аби мати уявлення, про що мовиться.
До речі, це вже не перший скандал в його медичній кар’єрі. Діффайна ненадовго відстороняли від роботи у 2017 році після звинувачень у призначенні пацієнтам непотрібних ліків, які визнали необґрунтованими.
У вівторок, 19 листопада, журналістам видання The Post не вдалося зв'язатися з Діффіном. Жінка, яка відповідала на телефонний дзвінок в його офісі, сказала, що шефа немає на місці.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що австрійський хірург, ім’я якого не розголошується, дозволив своїй 13-річній дочці взяти участь в операції й навіть просвердлити отвір у черепі пацієнта.
До того ж у лікарні Baptist Health Richmond в Кентуккі (США) стався нещасний випадок: оголошений мертвим донор прокинувся на операційному столі якраз тоді, коли лікарі готувалися до трансплантації його серця.