Чоловік після сварки з босом впав у важку депресію на 30 років: що йому сказав шеф

За ці роки Ван їздив до шести лікарень по всій країні, але медикаментозне лікування принесло лише часткове полегшення.

У 70-річний чоловік на прізвище Ван з китайської провінції Хенань десятиліттями страждав від депресії та безсоння після несправедливої догани від свого начальника. Нещодавно пенсіонер у зв'язку з безсонням звернувся в лікарню за медичною консультацією й там дізнався про ще один важкий діагноз — хворобу Паркінсона. Про це пише видання SCMP.

Ван вважає, що першопричиною захворювань став інцидент 32-річної давності, коли йому безпідставно дорікнув начальник.

"Це була не моя помилка, але бос все одно мене покарав й завдав моральної шкоди. Відтоді доводиться покладатися на ліки для сну, у мене погіршилася пам'ять, з’явились запаморочення і головні болі", — розповідає китаєць, не розголошуючи додаткових подробиць та імен.

За ці роки Ван їздив до шести лікарень по всій країні, але медикаментозне лікування принесло лише часткове полегшення. Зрештою, пацієнт звернувся за допомогою до акупунктурної терапії в заклад традиційної китайської медицини Хенань. Докторка Ніу Чаоян зазначила, що причиною появи хвороби Паркінсона у чоловіка стали багаторічне безсоння та депресія. Вона порадила пенсіонерові уникати емоційного стресу перед сном.

Чоловіка несправедливо звинуватили на роботі Фото: Freepik

Зрештою, Ван вирішив відпустити свою образу й послідовно дотримуватися плану лікування. Після 20 днів терапії він повідомив, що може спати по кілька годин щодня без ліків і помічає поліпшення.

До речі, станом на 2023 рік у світі налічувалося близько 9 мільйонів людей з хворобою Паркінсона, третина з них проживає у Китаї.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що лікар Девід Діффайн з Арканзасу (США) потрапив у скандал після того, як у мережу злили шокувальні відео з камер спостереження, встановлених у його кабінеті в Блайтвіллі.

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