Чоловік відсудив 13$ тисяч, щоб вилікувати тривожність і депресію у свого собаки (фото)

За словами хазяїв, пес Сіріус зазнав психічних травм й наразі змушений проходити реабілітаційний курс, оскільки більше не може бігати, а це було його улюбленим заняттям.

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Власникові джек-рассел-тер'єра, якого звуть Сіріус, вдалося відсудити понад 13 тисяч доларів США після того, як його домашній улюбленець невдало впав, перебуваючи у тимчасовому притулку. У подібних закладах фахівці мають турбуватися про тварин, пропонуючи їм харчування та дресування, поки господарі зайняті на роботі. Про це пише видання The Telegraph.

Як повідомляється, Сіріус випав з фургона, перебуваючи в зооцентрі Four Paws Walking and Training, розташованому поблизу міста Бері в графстві Саффолк (Велика Британія). Пол Айвз, керівник та засновник притулку, заявив, що в усьому винен сам собака. За його словами, пес "проявляв сильну агресію" та намагався вкусити дресувальника, який випадково впустив його, внаслідок чого й сталася травма.

Сіріус випав з фургона внаслідок нещасного випадку Фото: Champion News

Згодом господарі джек-рассел-тер'єра, Ігіт Онкан Сазак разом зі своєю дружиною Бельмою, вирішили подати позов до суду й, зрештою, отримали компенсацію — близько 13 тисяч доларів США на оплату рахунків ветеринара та реабілітаційних курсів. Загалом лікування домашнього улюбленця обійшлося в 9,6 тис. доларів США.

За словами хазяїв, Сіріус зазнав психічних травм й наразі змушений боротися з тривожністю та депресією, оскільки більше не може бігати, а це було його улюбленим заняттям.

"Все це випробування завдало нам значного емоційного стресу та фінансових труднощів. Тепер намагаємося повернути наше життя у нормальне русло. Цей досвід виявився для нас справжнім кошмаром", — розповідає подружжя Сазаків.

За словами хазяїв, Сіріус зазнав психічних травм й наразі змушений боротися з тривожністю та депресією Фото: Champion News

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Ханну Джонс з Північної Ірландії (Велика Британія), яка відправила своїх двох спанієлів на стрижку до місцевого грумера й була приголомшена, коли побачила, що з ними сталося.

Крім того, безпритульний пес по кличці Гізмо, якого називали "найпотворнішим у світі", в руках нової хазяйки змінився до невпізнанності. Завдяки її любові та турботі сьогодні домашнього улюбленця просто неможливо впізнати.