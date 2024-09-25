Мужчина отсудил 13$ тысяч, чтобы вылечить тревожность и депрессию у своей собаки (фото)

По словам хозяев, пес Сириус получил психические травмы и сейчас вынужден проходить реабилитационный курс, поскольку больше не может бегать, а это было его любимым занятием.

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Владельцу джек-рассел-терьера, которого зовут Сириус, удалось отсудить более 13 тысяч долларов США после того, как его домашний любимец неудачно упал, находясь во временном приюте. В подобных заведениях специалисты должны заботиться о животных, предлагая им питание и дрессировку, пока хозяева заняты на работе. Об этом пишет издание The Telegraph.

Как сообщается, Сириус выпал из фургона, находясь в зооцентре Four Paws Walking and Training, расположенном вблизи города Бери в графстве Саффолк (Великобритания). Пол Айвз, руководитель и основатель приюта, заявил, что во всем виновата сама собака. По его словам, пес "проявлял сильную агрессию" и пытался укусить дрессировщика, который случайно уронил его, в результате чего и произошла травма.

Сириус выпал из фургона в результате несчастного случая Фото: Champion News

Позже хозяева джек-рассел-терьера, Игит Онкан Сазак вместе со своей женой Бельмой, решили подать иск в суд и, в конце концов, получили компенсацию — около 13 тысяч долларов США на оплату счетов ветеринара и реабилитационных курсов. В целом лечение домашнего любимца обошлось в 9,6 тыс. долларов США.

По словам хозяев, Сириус получил психические травмы и сейчас вынужден бороться с тревожностью и депрессией, поскольку больше не может бегать, а это было его любимым занятием.

"Все это испытание нанесло нам значительный эмоциональный стресс и финансовые трудности. Теперь пытаемся вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Этот опыт оказался для нас настоящим кошмаром", — рассказывают супруги Сазак.

По словам хозяев, Сириус получил психические травмы и сейчас вынужден бороться с тревожностью и депрессией Фото: Champion News

Напомним, ранее Фокус писал о Ханне Джонс из Северной Ирландии (Великобритания), которая отправила своих двух спаниелей на стрижку к местному грумеру и была ошеломлена, когда увидела, что с ними произошло.

Кроме того, бездомный пес по кличке Гизмо, которого называли "самым уродливым в мире", в руках новой хозяйки изменился до неузнаваемости. Благодаря ее любви и заботе сегодня домашнего любимца просто невозможно узнать.