Саммит БРИКС 2024: как встреча повлияет на мировой порядок и чего добивается Путин

22 октября стартовал ежегодный саммит объединения БРИКС, который в этот раз проходит в российской Казани. На мероприятие съехались делегации из десятков стран, но некоторые все еже предпочли отказаться от визита по разным причинам.

Related video

Продлится саммит БРИКС с 22 по 24 октября, однако в первый день, согласно программе, которая опубликована на официальном сайте объединения, запланирована лишь "церемония встречи глав делегаций государств XVI саммита БРИКС, прибывающих на неформальный обед". Основная часть саммита пройдет в среду и четверг, а завершится все пресс-конференцией российского президента Владимира Путина. Фокус собрал все, что известно о саммите.

Саммит БРИКС стал самым масштабным мероприятием Путина с 2022 года Фото: РИА Новости

Саммит БРИКС в Казани: кто приехал

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков накануне заявлял, что на саммите БРИКС должны быть представлены 36 стран и 22 из них — на высшем уровне. Еще в Казань должны были прибыть руководители шести международных организаций, передает "РИА Новости".

"Мы ожидаем участие представителей 36 стран и руководство шести международных организаций. Конкретно можно сказать, что будут присутствовать из этих 36 стран 22 лидера. То есть, 22 делегации будут на саммите представлены на высшем уровне", — заявлял Юрий Ушаков.

Среди мировых лидеров, которые уже прибыли или собираются на саммит в Казани замечены премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты ЮАР, Турции, Египта, Ирана, глава Палестинской автономии Махмуд Аббаса и некоторые другие.

На саммит БРИКС прибыли лидеры из Китая, Индии и других стран Фото: РИА Новости

В первый же день саммита премьер-министр Индии переговорил с российским президентом и призвал к миру, писали в Reuters. Нью-Дели готов помочь достичь перемирия, чтобы положить конец "одному из самых смертоносных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны".

"Мы постоянно общаемся на тему продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Мы считаем, что проблемы должны решаться только мирными средствами. Мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Во всех наших усилиях приоритет отдается человечеству. Индия готова оказать всю возможную поддержку в предстоящие времена", — заявил Нарендра Моди.

К слову, глава ЮАР Сирил Рамафоса также провел переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным, после которых заявил, что на саммите должны будут рассмотреть вопросы мира, безопасности и торговли.

Также ожидается, что мероприятие посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и такой поступок был раскритикован Министерством иностранных дел Украины. Летом текущего года он отказался посещать Глобальный саммит мира в Швейцарии, однако принял приглашение президента России.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", — говорится в сообщении.

Кто не приехал на саммит: детали

В последний момент свою поездку на саммит БРИКС в Казани отменил президент Бразилии Лула да Силва и причиной стал несчастный случай, который произошел с 78-летним лидером — он получил порез на затылке, чуть выше шеи, как сообщили в администрации президента, однако как именно это произошло — информации не было. При этом СМИ утверждают, что в прошлую субботу он упал в ванной комнате.

Президент Сербии Александр Вучич также решил не посещать саммит БРИКС, о чем он лично рассказал в интервью RTS. Связано это с плотным графиком, ведь на 23 октября у главы Сербии запланирована встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также должны состояться переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В то же время, Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным признался, что даже если бы не эти встречи, то ему сложно было бы вырваться в Казань из-за разных вещей, которые президенту РФ "хорошо известны".

"Я сказал ему, что даже без всего этого будет сложно, но мы отправим делегацию из четырех наших министров", – заявил президент Сербии.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман также не появится на саммите БРИКС и страну будет представлять местный министр иностранных дел, писали в Reuters.

Саммит БРИКС 2024: что хочет получить Россия и цели мероприятия

Россия в ходе мероприятия в Казани намерена убедить страны БРИКС создать отдельную платформу для международных платежей, писал Reuters, которая бы не была уязвимой к западным санкциям.

Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южная Африка, а также недавно присоединившиеся Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты намерены своим объединением создать мощный противовес Западу в мировой политике и торговле.

Авторы материала также отметили, что проведение Москвой саммита должно якобы стать доказательством того, что усилия мира по изоляции Кремля не увенчались успехом, поэтому желающие страны должны присоединиться к БРИКС, чтобы "переработать глобальную финансовую систему и положить конец доминированию доллара США".

Более того, президент России убежден, что именно объединение БРИКС в будущем будет стимулировать глобальный экономический рост, но никак не Запад. Это должно привести к экономическому суверенитету.

"Страны, входящие в наше объединение, по сути, являются драйверами глобального экономического роста. В обозримой перспективе именно БРИКС будет обеспечивать основной прирост мирового ВВП. Экономический рост членов БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния или вмешательства. По сути, это и есть экономический суверенитет", — заявлял Владимир Путин.

Самое масштабное мероприятие Путина с 2022 года: значимость саммита

В CNN проанализировали саммит, который начался 22 октября в Казани и пришли к выводу, что несмотря на попытки Запада изолировать Россию за ее преступления, Кремль далеко не одинок. За Москвой стоит формирующаяся коалиция стран, пишут авторы материала. Саммит БРИКС — крупнейшая международная встреча, которую организовала Россия с февраля 2022 года.

"На этой неделе собрание БРИКС и других стран станет свидетельством растущего сближения наций, которые надеются увидеть сдвиг в глобальном балансе сил и — в случае некоторых из них, таких как Москва, Пекин и Тегеран — напрямую противостоять Западу, возглавляемому Соединенными Штатами", — говорится в сообщении.

В The Washington Post также считают, что саммит БРИКС нужен Кремлю для того, чтобы продемонстрировать Западу, в частности США, что Россия возвращается на мировую арену в качестве глобального игрока и теперь не одна, а с "союзниками".

Кроме того, мероприятие проводится всего за несколько недель до выборов президента США, где может победить Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Владимиром Путиным и якобы после ухода из Белого дома он оставался на связи с главой Кремля.

"Повествование для мира и для внутренней аудитории заключается в том, что Россия далеко не изолирована. Россия подвергается остракизму со стороны Запада, но мы находимся дома вместе с глобальным большинством. И еще нарратив состоит в том, что именно Запад сейчас является глобальным меньшинством", — заявил аналитик берлинского аналитического центра Карнеги "Россия — Евразия" Александр Габуев в комментарии журналистам.

Также в ходе саммита могут обсудить расширение объединения. В частности рассматриваются такие страны, как: Сирия, Нигерия, Таиланд, Турция, Гондурас. В то же время, существуют сомнения, писал Bloomberg, что в Казани удастся достигнуть соответствующего соглашения.

Развитие БРИКС: члены объединения имеют разное видение

Исполнительный директор Южноафриканского института международных отношений Элизабет Сидиропулос в комментарии WP также отметила, что после расширения БРИКС в начале года, три страны-участницы стали так называемым "антизападным лагерем". Речь про Китай, Россию и Иран.

В то же время, другие члены объединения, такие как Индия и Бразилия, не хотят полностью переписывать глобальный порядок, а намерены лишь его доработать в интересах Глобального Юга. Соответственно, Бразилиа и Нью-Дели не разделяют позицию, что БРИКС — группа, направленная против Запада.

Участники саммита имеют разные позиции касаемо развития БРИКС Фото: РИА Новости

"Для нас Соединенные Штаты являются самым важным партнером с точки зрения нашего будущего роста, технологий и доступа к технологиям, и поэтому мы не хотим ситуации, когда БРИКС становится центром конфликта с Западом на экономико-политических фронтах. Поэтому, пока мы находимся там, мы хотели бы иметь больше сотрудничества внутри БРИКС и работать над позитивной повесткой дня для формы международной системы в режиме сотрудничества, а не в режиме конфронтации", — заявлял бывший министр иностранных дел Индии и экс-посол в России Канвал Сибал.

Южная Африка также хочет видеть БРИКС в качестве платформы экономических возможностей, а не в виде вызова НАТО или Евросоюзу, продолжил в комментарии WP заведующий кафедрой политических исследований Кейптаунского университета Звелету Джолобе.

Угроза БРИКС для США и Европы: что думают на Западе

Западные лидеры предпочитают игнорировать БРИКС и практически не высказываются по этому поводу. В Белом доме же все же прокомментировали саммит, который проходит в российской Казани. Пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не считает объединение БРИКС в качестве "геополитического соперника".

"Мы сосредоточены на работе — работе с партнерами по всему миру и на создании самых широких и глубоких коалиций, которые помогут достичь наших общих целей. Именно на этом мы и сосредоточимся. И, знаете, мы не рассматриваем БРИКС как геополитического соперника. Мы не смотрим на это так — ни для Соединенных Штатов, ни для кого-либо еще", — заявила Карин Жан-Пьер.

Отдельно спикер Белого дома добавила, что США намерены продолжать строить отношения с членами объединения БРИКС, включая Бразилию, Индию и Южную Африку. Также это относится и к Китаю.

Представители Европейского Союза и НАТО никак не комментировали проведение саммита БРИКС в России на момент публикации материала.

Напомним, в сентябре 2024 года в Bloomberg сообщили, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС и вопрос могут обсудить в октябре в ходе саммита.

29 декабря 2023 года стало известно, что президент Аргентины отказался вступать в БРИКС и сообщил об этом Владимиру Путину и Си Цзиньпину с помощью письма. По словам журналистов, решение о том, что Аргентина вступает в БРИКС, принял еще прошлый президент Альберто Фернандес за 4 месяца до окончания срока правления.