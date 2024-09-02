Турция подала заявку на присоединение к БРИКС: расширение блока обсудят в октябре, — Bloomberg

По информации источников издания, Турция пошла на такой шаг, потому что разочаровалась в отсутствии прогресса по присоединению к ЕС. Кроме того, причиной такого стали разногласия с некоторыми членами НАТО.

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Турция официально обратилась с просьбой присоединиться к международной организации крупнейших по площади и населению развивающихся стран — БРИКС. Таким образом Анкара стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Турция "разочарована" отсутствием прогресса в стремлении присоединиться к Европейскому Союзу. Обсуждение расширения блока может состояться на саммите в Казани 22-24 октября.

По мнению администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. По словам осведомленных источников, новый дипломатический толчок Турции отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, одновременно выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора.

Анкара подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад. Bloomberg отмечает, что эта заявка также частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Турция ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2005 года, но столкнулась с рядом препятствий, включая то, что блок описывает как демократические недостатки страны.

Турция считает, что присоединение к БРИКС может помочь стране улучшить экономическое сотрудничество с Россией и Китаем и стать торговым каналом между ЕС и Азией. Кроме того, она хочет стать центром экспорта газа из России и Центральной Азии.

Министерство иностранных дел и президент Турции отказались от комментариев, сообщает Bloomberg.

Что известно о БРИКС и кто является ее членами

В группу БРИКС, названную в честь Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, входят некоторые из крупнейших стран с развивающейся экономикой.

В начале этого года организация пополнилась четырьмя новыми членами: Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Эфиопией и Египтом. Саудовскую Аравию пригласили присоединиться, хотя королевство пока не сделало этого.

Среди стран, желающих присоединиться к БРИКС, есть Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан.

БРИКС позиционирует себя как альтернативу институтам, в которых доминирует Запад, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Новые члены потенциально могут получить доступ к финансированию через банк развития, а также расширить свои политические и торговые отношения.

Напомним, 29 декабря президент Аргентины Хавьер Милей отверг предложение вступить в БРИКС.