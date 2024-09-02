Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС: розширення блоку обговорять в жовтні, — Bloomberg

За інформацією джерел видання, Туреччина пішла на такий крок, бо розчарувалася у відсутності прогресу щодо приєднання до ЄС. Крім того, причиною такого стали розбіжності з деякими членами НАТО.

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Туреччина офіційно звернулася з проханням приєднатися до міжнародної організації найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, — БРІКС. Таким чином Анкара прагне посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Туреччина "розчарована" відсутністю прогресу у прагненні приєднатися до Європейського Союзу. Обговорення розширення блоку може відбутися на саміті в Казані 22-24 жовтня.

На думку адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердогана, геополітичний центр тяжіння зміщується від розвинених економік. За словами обізнаних джерел, новий дипломатичний поштовх Туреччини відображає її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами в багатополярному світі, водночас виконуючи свої зобов'язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору.

Анкара подала заявку на вступ до БРІКС кілька місяців. Bloomberg зазначає, що ця заявка також частково є результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Туреччина веде переговори про вступ до ЄС з 2005 року, але зіткнулася з низкою перешкод, включаючи те, що блок описує як демократичні недоліки країни.

Туреччина вважає, що приєднання до БРІКС може допомогти країні покращити економічне співробітництво з Росією та Китаєм і стати торговим каналом між ЄС та Азією. Крім того, вона хоче стати центром експорту газу з Росії та Центральної Азії.

Міністерство закордонних справ і президент Туреччини відмовилися від коментарів, повідомляє Bloomberg.

Що відомо про БРІКС і хто є її членами

До групи БРІКС, названої на честь Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, входять деякі з найбільших країн з економікою, що розвивається.

На початку цього року організація поповнилася чотирма новими членами: Іраном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Ефіопією та Єгиптом. Саудівську Аравію запросили приєднатися, хоча королівство поки не зробило цього.

Серед країн, які бажають приєднатися до БРІКС, є Малайзія, Таїланд і близький союзник Туреччини Азербайджан.

БРІКС позиціонує себе як альтернативу інституціям, в яких домінує Захід, таким як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Нові члени потенційно можуть отримати доступ до фінансування через банк розвитку, а також розширити свої політичні та торговельні відносини.

Нагадаємо, 29 грудня президент Аргентини Хав'єр Мілей відкинув пропозицію вступити до БРІКС.