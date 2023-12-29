Написав листи Путіну і Сі Цзіньпіну: президент Аргентини відмовився вступати в БРІКС

За словами журналістів, рішення про те, що Аргентина вступає до БРІКС, ухвалив ще минулий президент Альберто Фернандес за 4 місяці до закінчення терміну правління.

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Президент Аргентини Хав'єр Мілей відкинув пропозицію вступити до БРІКС. Він написав листи президенту РФ Володимиру Путіну і главі КНР Сі Цзіньпіну. Про це пише Infobae.

Зазначають, що політик також заявив про своє рішення президенту Бразилії Луле да Сільві, прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді та президенту ПАР Сірілу Рамафосі.

Видання пише, що якби Мілей не оголосив би про те, що Аргентина відмовляється від вступу до союзу, то країна офіційно стала б членом БРІКС уже 1 січня 2024 року.

За словами журналістів, що рішення про те, що Аргентина вступає до БРІКС, ухвалив ще минулий президент Альберто Фернандес за 4 місяці до закінчення терміну правління.

"Ми збираємося бути прихильниками спільної долі в блоці, який представляє понад 40% населення світу, і водночас ми продовжуємо зміцнювати наші плідні, автономні та різноманітні відносини з іншими країнами світу", — сказав тоді він.

Водночас Мілей, як пише видання, спирається на Сполучені Штати.

"Я не збираюся наполягати на угоді з комуністами", — сказав Мілей, відповідаючи на запитання про БРІКС.

У матеріалі йдеться, що президент попросив міністра закордонних справ Аргентини Діану Мондіно підготувати загальний текст 5 листів, у яких ідеться про те, що країна не буде членом БРІКС.

"Сі Цзіньпін зробив усе можливе, щоб інтегрувати країну за часів президентства Альберто Фернандеса, але зараз не зміг підпорядкувати політичну волю Мілея, попри тиск певними дипломатичними каналами", — сказано в матеріалі.

За словами журналістів, відмова Аргентини від БРІКС свідчить про геополітичний поворот уряду.

Що таке БРІКС

Міжнародний союз, до якого входять Росія, Китай, Бразилія, Індія та Південноафриканська республіка. Крім того, з 1 січня 2024 року до союзу запросили вступити Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівську Аравію, Ефіопію, а також Аргентину. Остання — відмовилася.

Раніше повідомлялося, що Аргентина пожертвує Україні антарктичні вертольоти Мі-171Е. Повітряні судна, які незабаром матиме Україна, здатні брати на борт до 12 поранених бійців, працювати в складних погодних умовах і летіти на далекі відстані.