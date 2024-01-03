В состав БРИКС официально вступили еще пять стран: о ком речь

После того как союз БРИКС расширился в два раза, совокупная экономика всех его членов превысила 28,5 триллиона долларов, что равно примерно 28% мировой экономики.

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К группе БРИКС, которая уже включала Бразилию, Российскую Федерацию, Индию, Китай и Южную Африку, присоединились еще пять государств. Об этом пишет Africa News 2 января.

Новыми членами союза стали Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия. Таким образом количество стран-участниц БРИКС увеличилось вдвое.

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Как отмечают авторы публикации, БРИКС был основан в 2006 году и стал платформой для сотрудничества между развивающимися странами. По словам журналистов, расширение союза направлено на усиление его влияния на мировой арене.

Сообщается, что после присоединения к группе упомянутых пяти стран совокупное население всех ее членов составило около 3,5 миллиарда человек. Совокупная экономика БРИКС теперь оценивается более чем в 28,5 триллиона долларов, что равно примерно 28% мировой экономики.

Напомним, страны БРИКС приняли решение о расширении с 1 января 2024 года. В союзе заявили о намерении пригласить вступить в группу крупнейших экспортеров нефти в мире — Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Аргентины Хавьер Милей отверг предложение вступить в БРИКС. Он написал соответствующие письма президенту РФ Владимиру Путину, китайскому лидеру Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луле да Сильве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.