БРИКС пригласил шестерых крупнейших экспортеров нефти присоединиться к блоку (видео)

Специалисты считают, что расширение приведет к увеличению влияния альянса на мировые дела и может привести к формированию другого типа глобальной экономики.

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Страны БРИКС приняли решение о расширении с 1 января 2024 года. Они намерены пригласить вступить в группу крупнейших экспортеров нефти в мире — Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что будущее расширение блока станет первым с 2010 года.

"Мы достигли консенсуса по первому этапу этого процесса расширения, за ним последуют другие этапы", — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на совместном брифинге с другими лидерами группы.

Он отметил, что стороны также согласились с необходимостью пересмотра глобальной финансовой архитектуры и ключевых институтов, чтобы сделать мир более справедливым, инклюзивным и представительным.

Включение Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, в блок с Россией, Ираном, ОАЭ и Бразилией позволит объединить несколько крупнейших производителей энергоресурсов с крупнейшими потребителями из развивающихся стран, что придаст блоку огромное экономическое влияние. Поскольку большая часть мировой торговли энергоносителями осуществляется в долларах, расширение блока также повысит его способность переводить торговлю на альтернативные валюты.

По мнению Bloomberg Economics, расширение БРИКС также будет означать увеличение влияния альянса на мировые дела и может привести к формированию другого типа глобальной экономики.

Отметим, что стремление к расширению группы исходило в основном от Китая, а Россия и ЮАР поддержали его, в то время как Индия опасалась, что расширение блока приведет к превращению группы в рупор Китая, а Бразилия опасалась отторжения Запада.

БРИКС пригласил в блок шесть стран

Напомним, 24 августа The Washington Post заявил, что глава Кремля Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин хотят превратить БРИКС в антизападный блок.

23 августа агентство Asian News International показало конфуз, который произошел на саммите БРИКС, когда охрана набросилась на подчиненного председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.