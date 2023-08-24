Никто не хочет быть на месте РФ: Путин не может превратить БРИКС в антизападный блок, — WP

По словам журналистов, глава Кремля и председатель КНР Си Цзиньпин сталкиваются с сопротивлением со стороны Индии и Бразилии. Эти страны имеют более прочные связи с Соединенными Штатами и Европой.

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Россия и Китай уже давно рассматривают БРИКС как центральную часть своей системы по противодействию Западу. Глава Кремля Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин хотят превратить этот экономический союз в антизападный блок. Об этом пишет издание The Washington Post.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев, который выступил против войны России с Украиной, заявил, что Путин и Си сталкиваются с сопротивлением со стороны Индии и Бразилии. Эти страны имеют более прочные связи с Соединенными Штатами и Европой.

"Никто в этом блоке не желает ставить себя в положение, в котором сейчас находится Россия, как открытый противник Запада и США, рискуя вооруженной конфронтацией", — рассказал он.

Во время саммита БРИКС в среду 23 августа Путин по видеосвязи снова использовал антизападную риторику. Он не приехал в Йоханнесбург лично, так как поскольку Южная Африка по закону обязана арестовать его по обвинению в военных преступлениях против детей Украины.

Издание пишет, что Путин, выступая перед политиками Китая, РФ, ЮАР, Бразилии и Индии, снова попытался обосновать свое военное вторжение в Украину. Он снова обвинил Запад в том, что тот якобы хочет сохранить некую гегемонию, которая и привела к войне.

По словам журналистов, в то же время глава КНР Си Цзиньпин хочет расширить союз. Ключевой темой во время саммита были правила вступления в БРИКС новых стран-членов. Он наоборот говорил, что "менталитет холодной войны" все еще преследует мир.

Сообщается, что по мнению Си Цзиньпина, БРИКС должен бороться с разъединением, нарушением цепочек поставок и "экономическим принуждением". Речь идет о западных санкциях. Он призвал все страны соблюдать Устав ООН.

"Не может быть, чтобы последнее слово оставалось за тем, у кого более толстая рука или самый громкий голос", — сказал он.

Напомним, что 22 августа сообщалось, что росСМИ дублировали выступление президента РФ на форуме БРИКС. Так, Российские СМИ опубликовали видео-обращение президента РФ, но зачем-то дублировали его голос. При этом на сайте Кремля Путина можно услышать в "оригинальной озвучке".