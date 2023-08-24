Ніхто не хоче бути на місці РФ: Путін не може перетворити БРІКС на антизахідний блок, — WP

За словами журналістів, очільник Кремля і голова КНР Сі Цзіньпін стикаються зі спротивом з боку Індії та Бразилії. Ці країни мають міцніші зв'язки зі Сполученими Штатами та Європою.

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Росія і Китай уже давно розглядають БРІКС як центральну частину своєї системи з протидії Заходу. Глава Кремля Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін хочуть перетворити цей економічний союз на антизахідний блок. Про це пише видання The Washington Post.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який виступив проти війни Росії з Україною, заявив, що Путін і Сі стикаються з опором з боку Індії та Бразилії. Ці країни мають міцніші зв'язки зі Сполученими Штатами та Європою.

"Ніхто в цьому блоці не бажає ставити себе в становище, в якому зараз перебуває Росія, як відкритий супротивник Заходу і США, ризикуючи збройною конфронтацією", — розповів він.

Під час саміту БРІКС у середу 23 серпня Путін по відеозв'язку знову використовував антизахідну риторику. Він не приїхав до Йоганнесбурга особисто, оскільки Південна Африка за законом зобов'язана заарештувати його за звинуваченням у воєнних злочинах проти дітей України.

Видання пише, що Путін, виступаючи перед політиками Китаю, РФ, ПАР, Бразилії та Індії, знову спробував обґрунтувати своє військове вторгнення в Україну. Він знову звинуватив Захід у тому, що той нібито хоче зберегти якусь гегемонію, яка і призвела до війни.

За словами журналістів, водночас глава КНР Сі Цзіньпін хоче розширити союз. Ключовою темою під час саміту були правила вступу до БРІКС нових країн-членів. Він навпаки говорив, що "менталітет холодної війни" все ще переслідує світ.

Повідомляється, що на думку Сі Цзіньпіна, БРІКС має боротися з роз'єднанням, порушенням ланцюжків постачань і "економічним примусом". Йдеться про західні санкції. Він закликав усі країни дотримуватися Статуту ООН.

"Не може бути, щоб останнє слово залишалося за тим, у кого товстіша рука або найгучніший голос", — сказав він.

Нагадаємо, що 22 серпня повідомлялося, що росЗМІ дублювали виступ президента РФ на форумі БРІКС. Так, Російські ЗМІ опублікували відео-звернення президента РФ, але навіщось дублювали його голос. При цьому на сайті Кремля Путіна можна почути в "оригінальній озвучці".