Війна з доларом: як БРІКС створює альтернативну фінансову систему

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Платіжна система БРІКС — поки що, це буде тріумвірат у вигляді Китаю, Індії та РФ.

Мета — створити механізм розрахунку, який дозволив би Індії та Китаю купувати російські нафту, газ, зерно та інші ресурси, а Росії — купувати китайські верстати, автомобілі, електроніку, напівпровідники, чіпи та інше високотехнологічне обладнання без санкційних ризиків.

Оскільки на сьогодні на російському міжбанку виник гострий дефіцит "чистого юаня" і нестача "брудного" (який пройшов через невеликі, спеціальні китайські банки). У підсумку, фондування в юані зараз коштує для російських банків понад 10%.

Нова модель не буде аналогом систем SWIFT у доларі.

Її інструментарій: цифрові юань, рупія і рубль. Кліринг і виведення нетто-залишку (а він буде на користь Китаю) на китайські компанії у вигляді чистого юаня.

Тобто, головне завдання, яке ставили перед собою автори цього механізму, — убезпечити китайську банківську систему від вторинних санкцій США і блокування коррахунків китайських банків у доларах і євро.

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Таким чином, це буде перша міжнародна система передавання фінансових повідомлень і взаємної підтримки торгових обмінів на базі цифрових, а не класичних фіатних валют, з використанням технології блокчейн.

Як я і писав, новий монетарний агрегат М 0-1 між готівкою (М0) і коштами клієнтів на рахунках у банках (М1).

Це і є система BRICS Bridge.

Звичайно, вона відкусить частину світового торгового обороту в долара. Але долар і далі домінуватиме на фондовому ринку і в інших розрахунках.

А питома вага долара у світових резервах знижується з інших причин — центробанки світу віддають перевагу золоту, а не трежеріс.

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