Війна з доларом: як БРІКС створює альтернативну фінансову систему
На саміті БРІКС ухвалено рішення про створення світової альтернативної платіжної системи. Економіст Олексій Кущ пише, що вона, звісно, спрямована проти долара, але поки що не особливо загрожує цій валюті, а головне її завдання — захистити юань.
Платіжна система БРІКС — поки що, це буде тріумвірат у вигляді Китаю, Індії та РФ.
Мета — створити механізм розрахунку, який дозволив би Індії та Китаю купувати російські нафту, газ, зерно та інші ресурси, а Росії — купувати китайські верстати, автомобілі, електроніку, напівпровідники, чіпи та інше високотехнологічне обладнання без санкційних ризиків.
Оскільки на сьогодні на російському міжбанку виник гострий дефіцит "чистого юаня" і нестача "брудного" (який пройшов через невеликі, спеціальні китайські банки). У підсумку, фондування в юані зараз коштує для російських банків понад 10%.
Нова модель не буде аналогом систем SWIFT у доларі.
Її інструментарій: цифрові юань, рупія і рубль. Кліринг і виведення нетто-залишку (а він буде на користь Китаю) на китайські компанії у вигляді чистого юаня.
Тобто, головне завдання, яке ставили перед собою автори цього механізму, — убезпечити китайську банківську систему від вторинних санкцій США і блокування коррахунків китайських банків у доларах і євро.Важливо
Таким чином, це буде перша міжнародна система передавання фінансових повідомлень і взаємної підтримки торгових обмінів на базі цифрових, а не класичних фіатних валют, з використанням технології блокчейн.
Як я і писав, новий монетарний агрегат М 0-1 між готівкою (М0) і коштами клієнтів на рахунках у банках (М1).
Це і є система BRICS Bridge.
Звичайно, вона відкусить частину світового торгового обороту в долара. Але долар і далі домінуватиме на фондовому ринку і в інших розрахунках.
А питома вага долара у світових резервах знижується з інших причин — центробанки світу віддають перевагу золоту, а не трежеріс.
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