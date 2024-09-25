2025-й — рік пікового тиску. Скільки грошей приготувала Росія на війну в Україні

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Згідно з попереднім трирічним бюджетним планом РФ, пік військових російських витрат мав припасти на поточний рік — 120 млрд дол., або понад 5% ВВП.

Але тепер Росія сформувала новий трирічний план, тож пік військових витрат має сформуватися вже наступного року: 13,2 трлн рублів (6,2% ВВП) або близько 145 млрд дол.

Як я вже сказав, цього року буде 120 млрд дол.

У 2026 році різкого зниження не очікується — 5,6% ВВП, майже як зараз.

У 2027-му — 5,1%. За рахунок зростання ВВП РФ в абсолютних цифрах військовий бюджет становитиме все ті ж самі 120 млрд дол.

За моїми оцінками, структура військового бюджету у 2025-му буде такою: приблизно 60 млрд дол. — на грошове забезпечення особового складу і ще стільки ж — на озброєння та боєприпаси.

Як я писав раніше, мета РФ — сформувати на окупованій території України у 2025 році військове угруповання чисельністю до 1 млн осіб.

Судячи з усього, після досягнення цієї кількості, контрактний найм здійснюватиметься для заміни вибулих і звільнення першої хвилі мобілізації осені 2022-го.

Перша хвиля мобілізації в Росії

Зростання чисельності угруповання, найімовірніше, не буде.

Тобто пік військового тиску Росія планує на 2025-й зі збереженням цієї пікової напруги протягом періоду 2026-2027 рр.

Три роки пікового тиску, якщо не буде знайдено формат завершення війни.

Зрозуміло, що все це лише плани, тож ми можемо лише гіпотетично оцінювати їхню реальність.

Теоретично РФ може нарощувати військовий бюджет до 10% ВВП.

Із сектором внутрішньої безпеки (поліція тощо) бюджет збільшиться на 3,5 трлн і становитиме 40% видаткової частини Федерального бюджету.

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