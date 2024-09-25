2025-й — год пикового давления. Сколько денег приготовила Россия на войну в Украине
Россия готовится воевать в Украине еще как минимум три года. Экономист Алексей Кущ делает такой вывод, изучая трехлетний бюджетный план РФ в части его военных расходов.
Согласно предыдущему трехлетнему бюджетному плану РФ, пик военных российских расходов должен был прийтись на текущий год — 120 млрд дол., или более 5% ВВП.
Но теперь Россия сформировала новый трехлетний план, а пик военных расходов должен сформироваться уже в следующем году: 13,2 трлн рублей (6,2% ВВП) или порядка 145 млрд дол.
Как я уже сказал, в этом году будет 120 млрд дол.
В 2026 году резкого снижения не ожидается — 5,6% ВВП, почти как сейчас.
В 2027-м – 5,1%. За счет роста ВВП РФ в абсолютных цифрах военный бюджет составит все те же 120 млрд дол.
По моим оценкам, структура военного бюджета в 2025-м будет следующая: примерно 60 млрд дол. — на денежное довольствие личного состава и еще столько же — на вооружение и боеприпасы.
Как я писал ранее, цель РФ — сформировать на оккупированной территории Украины в 2025 году военную группировку численностью до 1 млн человек.
Судя по всему, после достижения данной численности, контрактный наем будет осуществляться для замены выбывших и увольнения первой волны мобилизации осени 2022-го.
Роста численности группировки, скорее всего, не будет.
То есть пик военного давления Россия планирует на 2025-й с сохранением этого пикового напряжения в течение периода 2026-2027 гг.
Три года пикового давления, если не будет найден формат завершения войны.
Понятно, что все это лишь планы, и мы можем лишь гипотетически оценивать их реальность.
Теоретически РФ может наращивать военный бюджет до 10% ВВП.
С сектором внутренней безопасности (полиция и т. д.) бюджет увеличится на 3,5 трлн и составит 40% расходной части Федерального бюджета.
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