2025-й — год пикового давления. Сколько денег приготовила Россия на войну в Украине

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Согласно предыдущему трехлетнему бюджетному плану РФ, пик военных российских расходов должен был прийтись на текущий год — 120 млрд дол., или более 5% ВВП.

Но теперь Россия сформировала новый трехлетний план, а пик военных расходов должен сформироваться уже в следующем году: 13,2 трлн рублей (6,2% ВВП) или порядка 145 млрд дол.

Как я уже сказал, в этом году будет 120 млрд дол.

В 2026 году резкого снижения не ожидается — 5,6% ВВП, почти как сейчас.

В 2027-м – 5,1%. За счет роста ВВП РФ в абсолютных цифрах военный бюджет составит все те же 120 млрд дол.

По моим оценкам, структура военного бюджета в 2025-м будет следующая: примерно 60 млрд дол. — на денежное довольствие личного состава и еще столько же — на вооружение и боеприпасы.

Как я писал ранее, цель РФ — сформировать на оккупированной территории Украины в 2025 году военную группировку численностью до 1 млн человек.

Судя по всему, после достижения данной численности, контрактный наем будет осуществляться для замены выбывших и увольнения первой волны мобилизации осени 2022-го.

Первая волна мобилизации в России

Роста численности группировки, скорее всего, не будет.

То есть пик военного давления Россия планирует на 2025-й с сохранением этого пикового напряжения в течение периода 2026-2027 гг.

Три года пикового давления, если не будет найден формат завершения войны.

Понятно, что все это лишь планы, и мы можем лишь гипотетически оценивать их реальность.

Теоретически РФ может наращивать военный бюджет до 10% ВВП.

С сектором внутренней безопасности (полиция и т. д.) бюджет увеличится на 3,5 трлн и составит 40% расходной части Федерального бюджета.

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