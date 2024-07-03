Жизнь после обвала. Почему экономика Украины не растет так, как это обычно бывает в годы войны

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МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики.

1. Вместо роста на 3,5-4% - замедление до 2,5%.

Но я бы и это ростом не называл, а лишь крайне медленным восстановлением после катастрофического обвала на 28% в 2022-м году.

Пока на ВВП в нынешних ценах в размере 10 трлн грн не выйдем, говорить о росте бессмысленно — это просто восстановление после обвала и низкая статистическая база сравнения (выпускали один трактор, начали производить два — рост 100%).

Но эффект низкой базы сравнения уже исчерпывается.

А вообще, нет ничего странного в падении экономики в первый год войны, к которой не готовились. Тем более, при утрате территорий и части населения.

Например, ВВП СССР в 1942 году упал на 30%.

Зато стыдно не расти с темпами 10-15% в последующие годы войны, как это делали все участники антигитлеровской коалиции: тот же СССР рос и на 20% в год.

Именно поэтому Вторую мировую войну те страны завершили ростом (США), в ноль (Британия), с небольшим минусом (СССР).

Почему у нас нет корреляции между огромными государственными расходами, в том числе и на оборону, и темпами экономического роста?

Где эффект мультипликатора, когда одна новая гривна госрасходов дает 4-5 грн нового ВВП и 1,5 грн новых налоговых поступлений в бюджет? Когда экономика мультиплицируется в рост на каждом круге государственных расходов.

Если при таких госрасходах у вас темп роста 2,5% после падения на 28% — значит, нужно что-то менять в консерватории.

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2. МВФ прогнозирует и рост показателя госдолг/ВВП с 88% до 90%.

Здесь все ясно: будет и 100%, и выше, если не провести списание хотя бы 50% долга (с учетом того, что потребность во внешнем финансировании будет оставаться на высоком уровне еще лет пять минимум).

Правда, есть вариант — запустить экономику и сократить потребность в кредитах, но тут смотри пункт 1.

3. Зато инфляция снизится до 8%.

Показатель инфляции у нас — это такая, как писал Кант, "вещь в себе".

То, что надо купить, растет в цене двузначными темпами, но в целом по больнице температура 36,6.

Одержимость НБУ инфляцией — это как критика уродского костюма:

"- Лично я пришивал пуговицы, претензии есть? — Нет, пришиты намертво".

Хотя понятно, что при такой монетарной политике и при отсутствии политики промышленной, у нас и долг будет под 100% ВВП, и темпы роста экономики — 2,5% вместо 7-8%.

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