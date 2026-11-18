Удары по экономическим активам — в чем стратегия РФ?

Сейчас четко сформировалась новая стратегия войны — Россия наносит удары по значительному количеству экономических активов в Украине. Если раньше в перечне ударов были в основном объекты инфраструктуры, логистики, энергетики, то сейчас этот список целей максимально расширился: там уже и сети гипермаркетов, и предприятия ГМК, и перерабатывающие производства и многие другие.

Трудно здесь не увидеть новый тренд — массовое уничтожение экономических объектов с целью формирования "пустого экономического пространства".

Тут проглядывается две цели:

Тактическая — сокращение ВВП Украины, численности рабочих мест и налоговых отчислений в бюджет. Но есть и стратегическая — создание предпосылок для новой волны перераспределения валового накопления основного капитала.

То есть война в своем эндшпиле становится механизмом структурного переформатирования экономики и структуры собственности на активы. По итогам войны структура собственности будет кардинально трансформирована.

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Правящие элиты у нас всегда "крепятся" к активам, поэтому такая перезагрузка приведет и к смене самих политических элит. И эти процессы уже начались: в ближайшее время нас ждет массовая продажа активов большого и среднего формата, смена собственников, сделки по слиянию и поглощению.

Появится и новый формат "младоолигархов". Именно "младоолигархи" и будут завершать войну.

Добавлю, что указанные выше процессы в своем политэкономическом аспекте характерны именно для финальной трети войны.

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