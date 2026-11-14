Мир весной 2028 года: о реальном сценарии окончания войны и "факторе Джей Ди Вэнса"

Поливариантная модель будущего: Война и Мир.

В своем недавнем посте я попытался раскрыть один из сценариев будущего мирного урегулирования: приход к власти демократов в США в 2028 году отодвигает горизонт мира за точку "2030". Но это один из вариантов будущего, его не стоит рассматривать в качестве единственно верного. Существуют и другие варианты, например, завершение войны в диапазоне "весна–лето 2028" или "весна–лето 2029".

Не секрет, что вопрос войны и мира зависит от политических электоральных циклов наших партнеров. Зависимость тут прямая: продолжение войны требует денег, деньги поступают от внешних партнеров, их способность выделять деньги определяется выборами.

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На примере США мы уже увидели, как отключаются каналы финансовой помощи Украине в зависимости от результатов выборов.

Почему подобное не может произойти в ЕС?

А теперь рассмотрим сценарий завершения войны на историческом интервале 2028–2029.

В 2027 году начнется "слом" европейских политических элит. Начнется все с Франции, потом, возможно, произойдут досрочные выборы в Германии. Но это будет перезагрузка национальных политических элит в двух ключевых странах ЕС.

Второй этап перезагрузки — смена наднациональных политических элит на уровне официального Брюсселя. Второй этап будет наиболее длительным и сложным. Так или иначе, но при реальной трансформации европейского политического ландшафта, к весне 2028 ЕС может "созреть" для завершения войны.

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Эту "готовность" сейчас активно модерируют республиканцы. В таком случае у того же Джэя Ди Вэнса возникнет уникальная возможность: объединить усилия "готовой" Европы и США для подписания пакетного соглашения по остановке основных мир-системных войн, ближневосточной и российско-украинской.

Тот, кто от имени республиканцев сможет подписать подобное пакетное мирное соглашение при участии ЕС — тот получит значительную фору на президентских выборах в США осенью 2028 года (а там на кону стоит двойной срок президентской каденции).

Противостоять совместной позиции ЕС и США мы уже не сможем, возможность лавирования между Вашингтоном и Брюсселем будет утрачена. Фактически нас могут поставить перед фактом "общей позиции" США и ЕС.

Именно поэтому Украине крайне важно в 2027 году сформулировать Декларацию мира и новую Геополитическую декларацию (Евразийский степной коридор), дав ответы на два ключевых вопроса: "Кто мы" и "Что мы собираемся делать"; "каков наш геополитический статус" и "как этот статус будет активирован на практике"…

Что может изменить данный сценарий? Два фактора:

Европейская социал-демократия останется при власти. В США в 2028-м году победят демократы.

Тогда горизонт войны, вполне вероятно, "пробрасывается" за горизонт 2030.

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