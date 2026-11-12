Донбасс не поделили, взялись за Европу: о чем на самом деле договариваются США и Россия

Переговоры в Абу-Даби не принесли мира, но открыли новую игру — теперь на кону не только Донбасс, но и безопасность всей Европы. Пока США ищут компромисс с Москвой, политологи предупреждают: Украину могут ждать восемь недель массированных российских ударов и беспрецедентного давления. Фокус выяснил, о чём пытаются договориться Вашингтон и Москва и почему быстрое завершение войны маловероятно.

Как и следовало ожидать, два дня переговоров в Абу-Даби не приблизили к мирному урегулированию в Украине. Как правильно заметили журналисты Politico, между делегациями РФ и Украины "не было доверия", а вместо этого велись "довольно напряжённые дискуссии". Стороны обсуждали самые сложные темы войны РФ против Украины и наиболее ожесточённо — часть территории Донецкой области, которую контролируют ВСУ и которую россияне не могут оккупировать на протяжении пяти лет. Тема "спорной территории" была самой сложной, по данным иноСМИ.

В целом переговоры в Абу-Даби показали определённое продвижение, прежде всего в вопросе возможного привлечения Европы к мирному процессу. США пытаются добиться согласия России на участие европейцев в переговорах и обсуждение гарантий безопасности для Украины.

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Однако ключевые противоречия сохраняются: территориальный вопрос остаётся самым сложным, доверия между сторонами нет, а перспективы быстрого мирного соглашения остаются неопределёнными.

При этом Европа опасается, что Россия может использовать переговоры лишь для создания видимости готовности к миру, не намереваясь реально завершать войну, так пишут иноСМИ.

Украину ждут самые тяжёлые восемь недель постоянных бомбардировок

Украинские политологи после переговоров пришли к выводу, что сейчас идёт борьба не столько за немедленное прекращение войны, сколько за условия будущего политического и безопасностного устройства Европы. Россия стремится добиться изменения существующего порядка безопасности, США пытаются выступить посредником и получить политический результат, Европа старается не допустить принятия решений без своего участия, а Украина пытается защитить собственные интересы и не допустить договорённостей за своей спиной.

И, как подчёркивает политолог Вадим Трюхан, следовало ожидать, что на данном этапе переговоров не будет никаких договорённостей ни по гарантиям безопасности, ни по прекращению огня, ни по другим вопросам.

"По территориальным уступкам ситуация сложилась аналогичным образом. Потому что интересы сторон разные. Потому что Путин теперь повышает ставки в этой игре. Теперь он замахивается уже на то, чтобы получить контроль над Европой. Красивые слова, но новая архитектура европейской безопасности — это лишь ширма", — рассказывает Фокусу эксперт.

На самом деле он хочет того, чего всегда добивалась империя под названием Советский Союз: уничтожить существующие блоки и союзы с участием европейцев — как в сфере безопасности, так и в экономике — и взять всё это под свой контроль. Он заручился поддержкой Трампа. И сейчас Путин вместе с Трампом пытается разыграть эту партию. Они пытаются поделить мир на двоих вопреки тому, что мир против, Европа против, Украина против. На данном этапе остановились именно на этом.

"Дальше нужно пережить восемь недель. Они будут чрезвычайно сложными для Украины. Давление будет колоссальным. И то, что вчера представители Трампа полетели в Москву, а сегодня полетят в Ирландию, чтобы оказывать давление на Зеленского, — тому подтверждение. Трамп никогда так не торопился, как сейчас. Он прекрасно понимает, что третьего января ему будет уже не до России и не до Украины. Он окажется со всех сторон окружён демократами, которые будут его сдерживать. Ему придётся отбиваться от них", — считает политолог.

Поэтому, по мнению Трюхана, в следующие восемь недель Украине придётся выдержать мощные удары россиян по нашей инфраструктуре. Они будут делать всё возможное, чтобы заставить украинцев выйти на улицы и протестовать против Зеленского, против власти, против всего на свете. Им нужна дестабилизация в Украине.

"Перемирие нам нужно, но речь идёт о комплексном, всеобъемлющем соглашении, которое никто не сможет гарантировать, с какими-то неопределёнными условиями. Суть в другом: перемирие не нужно Путину, перемирие не нужно России. Они хотят воспользоваться тем окном возможностей, которое существует до третьего января, чтобы окончательно сломить, добить и дожать Украину через Трампа", — уверен политолог.

Россияне перекладывают на Европу ответственность за всё происходящее и последствия

Большинство политологов указывают на то, что нынешний этап попыток мирного урегулирования отличается от предыдущих большей интенсивностью и сосредоточенностью американских посредников на достижении конкретного результата. Кроме того, Европа активнее стремится участвовать в переговорах и обсуждении ключевых параметров системы безопасности. Всё это повышает вероятность достижения определённого результата. Именно это Кушнер и Уиткофф будут обсуждать с Путиным.

"Речь идёт о попытке выработать механизм урегулирования российско-украинской войны через глобальное соглашение о континентальной безопасности. Фактически складывается впечатление, что, если не удаётся добиться уступок от Украины и обеспечить России видимость так называемой победы, которую Путин хочет преподнести своему населению, американские посредники решили попробовать добиться этого за счёт Европы и европейской системы безопасности. Именно поэтому Зеленский сейчас находится в Европе и координирует эти вопросы с европейскими партнёрами", — сообщает Фокусу политолог Олег Постернак.

Такой подход, по мнению эксперта, вполне соответствует американской политике, основанной на политическом реализме, и, судя по всему, вызывает определённое внимание и поддержку со стороны России. Поэтому нынешние мирные переговоры производят несколько иное впечатление, чем предыдущие встречи в Стамбуле и Анкоридже.

"Россияне также заявили о желании переложить на Европу большую часть ответственности за происходящее и его последствия. Сначала предлагается заключить соглашение по вопросам безопасности, а уже затем обсуждать прекращение огня и другие вопросы. Если американцы и россияне действительно пытаются реализовать такой подход, то в нём есть определённая логика. При этом он напрямую не противоречит интересам Украины, поскольку предыдущий раунд переговоров показал, что быстро достичь компромисса по территориальному вопросу вряд ли удастся", — отмечает политолог.

Такой вариант, по мнению собеседника, может оказаться единственно возможным при максималистской позиции России и неготовности Украины идти на территориальные уступки. Поэтому американцы, вероятно, и предлагают добиться определённого прорыва за счёт европейского направления. Теоретически шансы на такой вариант выглядят более реалистичными, чем раньше. Но сам процесс будет очень долгим.

"Это не вопрос ближайших недель или окончания года. Прежде всего необходимо привлечь европейские страны, провести экспертную и аналитическую работу, согласовать положения с европейскими правительствами, привлечь НАТО, Европейский союз и другие международные институты. Обычно подготовка подобных соглашений занимает не менее полугода. Однако, учитывая, что у американцев мало времени, а стремление Москвы и Вашингтона к взаимодействию становится всё более очевидным, процесс, вероятно, будут ускорять. Но не факт, что это позволит добиться качественного результата", — подчеркнул Постернак.

Вероятность мирного урегулирования крайне низкая, хотя переговоры продолжаются

Политолог Руслан Бортник отметил определённое продвижение в переговорах и подчеркнул значимость новой темы, которая даёт повод для осторожной надежды, что в будущем ситуация станет лучше. Речь идёт о европейской архитектуре безопасности и полноценном участии Европейского союза и европейских представителей в переговорах.

"Переговоры продолжаются. Это уже четвёртая трёхсторонняя встреча в таком формате за год. И всё же нынешняя встреча оставляет немного больше надежды, чем предыдущие. Ранее стороны фактически обсуждали одно и то же, лишь с небольшими изменениями. Сейчас появились новые темы и новые инициативы со стороны США. Американцы торопятся использовать оставшееся до конца года окно возможностей, пока Трамп ещё контролирует Конгресс", — сообщил Фокусу политолог.

Поэтому сохраняется надежда, что сторонам всё-таки удастся о чём-то договориться. Хотя вероятность полноценного мирного урегулирования по-прежнему крайне низкая. Но Абу-Даби, по словам Бортника, это поворот в правильном направлении. Стороны наконец начали заниматься решением ключевых стратегических проблем. В первую очередь речь идёт об архитектуре безопасности в Европе, от которой зависят все остальные вопросы. Это и статус Украины в международных блоках, и территориальный контроль, и гуманитарные вопросы, и разведение войск. Все участники конфликта — Россия, Европа и Украина — ощущают недостаток безопасности и переживают кризис в этой сфере. Поэтому нынешняя встреча стала поворотом в правильном направлении. Однако впереди ещё очень долгий путь.

Абу-Даби оставляет более позитивное впечатление, а достигнутый результат оказался весомее, чем на предыдущих встречах. И это прежде всего касается обмена военнопленными. Но война продолжается. Мирного соглашения пока нет и быстро заключить его невозможно, поскольку сегодня у сторон нет политической воли идти на глубокие стратегические уступки, которые могли бы привести к скорому завершению войны.

А тем временем, приближение к миру увидел в итогах двухдневных переговоров в Абу-Даби руководитель российской делегации помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

Дальнейший ход переговоров, по словам Мединского, будут определять позиции Киева и Вашингтона, а также то, "будет ли ума Европа". Параллельно он заявил, что "каждая пядь российской земли будет возвращена — так или иначе".

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джерад Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби, которые состоялись 10–11 ноября. Путин планирует встретиться с ними в первой половине дня 12 ноября.