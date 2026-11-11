Зеленский о мире, Лавров о войне: как Киев и Москва подытожили переговоры в Абу-Даби

О сближении России и Украины к миру заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби. В то же время, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул: дальнейшая линия Москвы будет строиться так, чтобы достичь целей войны против Украины.

Приближение к миру увидел в итогах двухдневных переговоров в Абу-Даби руководитель российской делегации помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Свою оценку он дал пропагандисту российских "Вестей" Евгению Попову.

"Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов", – сказал он.

Дальнейший ход переговоров, по словам Мединского, будут определять позиции Киева и Вашингтона, а также то, "будет ли ума Европа". Параллельно он заявил, что "каждая пядь российской земли будет возвращена – так или иначе".

Другой сигнал из Москвы в тот же день раздался от министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает Интерфакс. По его словам, дальнейшую линию в украинском вопросе Россия будет выстраивать на основании того, что доложат Путину делегация Мединского и направляющиеся в Москву американские посланники.

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"Я исхожу из того, что действительно объявлено, что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина. Он также получит, естественно, отчет, получает такие отчеты регулярно от делегации Мединского", — отметил Лавров в комментарии "Вестям".

Он добавил: "Ну и на основании того, что он услышит от американцев, будет определять нашу линию". В то же время, министр подчеркнул, что эта линия будет строиться так, чтобы достигать целей так называемой "специальной военной операции", сформулированных Путиным в июне 2024 года и с тех пор неизменных.

Что говорит Владимир Зеленский

Доклад по итогам встреч в Абу-Даби президент получил и от переговорной команды и по результатам координации с европейскими партнерами, присутствующими в Эмиратах. Результатов Владимир Зеленский назвал три.

Первый – гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена. Второй – стороны обсудили взгляды на обеспечение безопасности, причем Киев настаивает, что первым шагом должно стать завершение войны и гарантии для Украины. Третий – речь шла о более широких форматах дальнейшей работы с участием европейцев.

"Далее Американские представители едут в Россию и после этого разговора еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине", — написал президент.

Украинским приоритетом он назвал скорейшее завершение войны достойным миром. Европа, по его словам, должна быть представлена на всех этапах реальной дипломатии, а Соединенным Штатам нужна сильная позиция, чтобы влиять на источник войны – Россию, и заставить ее закончить эту войну.

Отдельно Зеленский поблагодарил американскую сторону за организацию встреч и посредничество, Эмиратам — за площадку для разговора, а премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен и европейским партнерам — за принципиальную и сильную позицию ради мира.

Что известно о самих переговорах

Встречи представителей России, Украины и США длились в Абу-Даби два дня. Ожидается, что 12 ноября спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву на встречу с Путиным.

Во время итогового выхода в прессу украинскую сторону представлял Давид Арахамия – он подтвердил договоренность об обмене пленными и предположил, что решение основных вопросов войны может появиться до конца 2026 года. Руководитель российской делегации выступал отдельно или же его не показали во время трансляции Fox News.

Первый день переговоров 10 ноября начался с совместной встречи украинской и американской делегаций с представителями Европы, НАТО и ЕС. Далее состоялся четырехчасовой разговор с Мединским уже без европейцев, а единственной информацией к концу дня был возможен обмен пленными.

Ранее сообщалось, что возможное решение о российско-украинской войне могут найти до Нового года – такое заявление сделал Давид Арахамия. Глава фракции "Слуга народа" и член украинской делегации озвучил это на итоговой пресс-конференции в полдень 11 ноября, по завершении второго дня переговоров.

Также сообщалось об основных тезисах выступления Джареда Кушнера после переговоров в Абу-Даби. По словам спецпредставителя США, существует проблема с представительством Европы, поскольку она не говорит одним голосом.