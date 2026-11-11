Поездка в Москву и проблемы с Европой: Кушнер озвучил итоги переговоров в Абу-Даби (видео)

На переговорах в Абу-Даби не достигли уступок Украины и РФ по территориальному вопросу, но есть определенные договоренности о гарантиях безопасности после войны.

Спецпредставитель США Джаред Кушнер на итоговой пресс-конференции после переговоров в Абу-Даби 11 ноября озвучил результаты трехсторонней встречи делегаций. Кроме информации о нерешении территориального вопроса и гарантий после войны, речь шла об участии Европы в переговорах. Кушнер сообщил, что вместе со Стивом Виткоффом срочно, 12 ноября, летит в Москву на разговор с Путиным.

Переговоры в Абу-Даби — совместная пресс-конференция США и Украины 11 ноября

"Мы со Стивом завтра поедем в Москву на встречу с президентом Путиным, чтобы обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса в некоторых вопросах, которые мы обсуждали, поскольку мы видим некоторые возможности и возможности. После этого мы полетим в Дублин и встретимся с президентом Зеленским, чтобы провести с ним разговор и глубже изучить некоторые идеи, которые мы сегодня предложили.", — сказал Кушнер.

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Спецпредставитель США добавил, что в Абу-Даби удалось договориться об обмене пленными. Сейчас количество еще неизвестно, и этот вопрос выяснят "завтра". Также он отметил участие европейцев и продуктивный разговор с представителями Франции, Британии, Германии, Италии и, ко всему прочему, с отдельными делегацией ЕС и отдельной делегацией НАТО.

"Если бы Европа могла определить одно лицо, которое бы выступало от ее имени, это было бы большим достижением, чем убедить россиян включить их в переговоры", — заявил Кушнер.

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