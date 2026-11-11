Поїздка в Москву та проблеми з Європою: Кушнер озвучив підсумки переговорів в Абу-Дабі (відео)

На переговорах в Абу-Дабі не досягнули поступок України та РФ по територіальному питанню, але є певні домовленості про гарантії безпеки після війни.

Спецпредставник США Джаред Кушнер на підсумковій пресконференції після переговорів в Абу-Дабі 11 листопада озвучив результати тристоронньої зустрічі делегацій. Окрім інформації про невирішення територіального питання та гарантій після війни, ішлося про участь Європи у переговорах. Кушнер повідомив, що разом зі Стівом Віткоффом терміново, 12 листопада, летить до Москви на розмову з Путіним.

Переговори в Абу-Дабі — спільна пресконференція США та України 11 листопада

"Ми зі Стівом завтра поїдемо до Москви на зустріч із президентом Путіним, щоб обговорити те, що обговорювалося сьогодні, і спробувати досягти більшого прогресу в деяких питаннях, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там деякі можливості та можливості. Після цього ми полетимо до Дубліна і зустрінемося з президентом Зеленським, щоб провести з ним розмову та глибше вивчити деякі ідеї, які ми сьогодні тут запропонували", — сказав Кушнер.

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Спецпредставник США додав, що в Абу-Дабі вдалось домовитись про обмін полоненими. Нараз кількість ще невідома, і це питання з'ясують "завтра". Також він відзначив участь європейців та продуктивну розмову з представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, і до всього, з окремими делегацією ЄС та окремою делегацією НАТО.

"Якби Європа могла визначити одну особу, яка б виступала від її імені, це було б більшим досягненням, ніж переконати росіян включити їх у переговори", — заявив Кушнер.

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