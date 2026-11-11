Зеленський про мир, Лавров про війну: як Київ та Москва підсумували переговори в Абу-Дабі

Про зближення Росії та України до миру заявив голова російської делегації Володимир Мединський за підсумками переговорів в Абу-Дабі. Водночас глава МЗС Сергій Лавров підкреслив: подальша лінія Москви будуватиметься так, щоб досягти цілей війни проти України.

Наближення до миру побачив у підсумках дводенних переговорів в Абу-Дабі керівник російської делегації, помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Свою оцінку він дав пропагандисту російських "Вестей" Євгену Попову.

"Мені здається, так, але зараз дуже багато залежить від усіх учасників процесу. Багато залежить від України, від позиції Сполучених Штатів", – сказав він.

Подальший хід переговорів, за словами Мединського, визначатимуть позиції Києва та Вашингтона, а також те, чи "набуде розуму Європа". Паралельно він заявив, що "кожна пʼядь російської землі буде повернута – так чи інакше".

Інший сигнал із Москви того ж дня пролунав від міністра закордонних справ Сергія Лаврова, повідомляє Интерфакс. За його словами, подальшу лінію в українському питанні Росія вибудовуватиме на підставі того, що доповідять Путіну делегація Мединського та американські посланці, які прямують до Москви.

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"Я виходжу з того, що дійсно оголошено, що американські переговорники їдуть до Москви пробрифінгувати президента Путіна. Він також отримає, природно, звіт, отримує такі звіти регулярно від делегації Мединського", – зазначив Лавров у коментарі "Вестям".

Він додав: "Ну і на підставі того, що він почує від американців, визначатиме нашу подальшу лінію". Водночас міністр підкреслив, що ця лінія будуватиметься так, щоб досягати цілей так званої "спеціальної військової операції", сформульованих Путіним у червні 2024 року й відтоді незмінних.

Результати переговорів в Абу-Дабі: що каже Володимир Зеленський

Доповідь за підсумками зустрічей в Абу-Дабі президент отримав і від переговорної команди, і за результатами координації з європейськими партнерами, присутніми в Еміратах. Результатів Володимир Зеленський назвав три.

Перший – гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну. Другий – сторони обговорили погляди на гарантування безпеки, причому Київ наполягає, що першим кроком мають стати завершення війни та гарантії для України. Третій – ішлося про ширші формати подальшої роботи за участю європейців.

"Далі Американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні", – написав президент.

Українським пріоритетом він назвав якнайшвидше завершення війни достойним миром. Європа, за його словами, має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії, а Сполученим Штатам потрібна сильна позиція, щоб впливати на джерело війни – Росію, і змусити її цю війну закінчити.

Окремо Зеленський подякував американській стороні за організацію зустрічей та посередництво, Еміратам — за майданчик для розмови, а прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен і європейським партнерам — за принципову й сильну позицію заради миру.

Що відомо про самі переговори

Зустрічі представників Росії, України та США тривали в Абу-Дабі два дні. Очікується, що 12 листопада спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибудуть до Москви на зустріч із Путіним.

Під час підсумкового виходу до преси українську сторону представляв Давид Арахамія – він підтвердив домовленість про обмін полоненими та припустив, що якесь рішення основних питань війни може з'явитися до кінця 2026 року. Керівник російської делегації виступав окремо або ж його не показали під час трансляції Fox News.

Перший день переговорів 10 листопада почався зі спільної зустрічі української та американської делегацій із представниками Європи, НАТО та ЄС. Далі відбулася чотиригодинна розмова з Мединським уже без європейців, а єдиною інформацією на кінець дня був можливий обмін полоненими.

Раніше повідомлялося, що можливе рішення щодо російсько-української війни можуть відшукати до Нового року – таку заяву зробив Давид Арахамія. Глава фракції "Слуга народу" та член української делегації озвучив це на підсумковій пресконференції опівдні 11 листопада, по завершенні другого дня переговорів.

Також повідомлялося про основні тези виступу Джареда Кушнера після переговорів в Абу-Дабі. За словами спецпредставника США, існує проблема з представництвом Європи, оскільки вона не говорить одним голосом.