"Є можливість знайти рішення до Нового року": Арахамія оголосив результати Абу-Дабі

Можливе рішення щодо російсько-української війни можуть відшукати до Нового року, заявив Давид Арахамія.

Заява глави фракції "Слуга народу" та члена делегації України на переговорах в Абу-Дабі пролунало на підсумковій пресконференції опівдні 11 листопада. Зустріч з медіа відбулась на завершення другого дня переговорів. Один з реальних результатів — домовленість про великий обмін полоненими. Давид Арахамія заявив, що переговори були дуже важкими, але натомість почали продуктивний діалог щодо повоєнного майбутнього.

"Варто якнайшвидше узгодити та оголосити дату наступного раунду переговорів, оскільки, на мою думку, ми набрали гарний темп, що дозволяє знайти рішення ще до настання Нового року", — сказав Арахамія.

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Інші тези представника української делегації стосувались досягнень поточного раунду переговорів. Зі слів Арахамії, перші досягнення — що переговори відновились після дев'ятимісячної паузи. Крім того, є домовленість про обмін полоненими, який може відбутись завтра. Друге досягнення — "перехід від тристороннього формату до багатостороннього" із залученням європейців: мету "майже досягли". Крім того, було ще третє питання, але Арахамія не навів деталей.

"І третє: є й інші питання, про які ми наразі не можемо говорити відкрито, проте ми досягли значного прогресу. Пропоную вам відвідати Москву, а потім повернутися до нас у Дублін для проведення другої зустрічі", — підсумував він.

Глава офісу президента Кирило Буданов, член української делегації в Абу-Дабі, заявив, що деталі перемовин поки тримають у секреті, а коли буде конкретний результат, то його оголосять. Посадовець отримав питання медіа, чи продовжує РФ вимагати від України вийти з Донбасу без бою, але нічого не відповів.

Переговори в Абу-Дабі — основні результати для США та РФ

Представник США Джаред Кушнер першим висловився щодо підсумків переговорів. З його слів, є прогрес по гарантіях безпеки Україні, але немає домовленостей по територіях.

"Угоди про післявоєнні гарантії безпеки не буде, доки сторони не досягнуть домовленостей щодо територій", — навели слова Кушнера медіа.

Тим часом з'явилась заява глави російської делегації Володимира Мединського. Представник Кремля розкритикував систему безпеки в Європі та назвав її "гнійником". Зі слів Мединського, система світового порядку після Ялти-Потсдаму працювала "дуже погано", в Україні "прорвався гнійник" і тому "потрібно все лікувати".

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