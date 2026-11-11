"Есть возможность найти решение к Новому году": Арахамия объявил результаты Абу-Даби

Возможное решение о российско-украинской войне могут найти до Нового года, заявил Давид Арахамия.

Заявление главы фракции "Слуга народа" и члена делегации Украины на переговорах в Абу-Даби прозвучало на итоговой пресс-конференции в полдень 11 ноября. Встреча с медиа состоялась в завершение второго дня переговоров. Один из реальных результатов – договоренность о большом обмене пленными. Давид Арахамия заявил, что переговоры были очень тяжелыми, но начали продуктивный диалог по послевоенному будущему.

"Следует как можно быстрее согласовать и объявить дату следующего раунда переговоров, поскольку, по моему мнению, мы набрали хороший темп, что позволяет найти решение еще до наступления Нового года", — сказал Арахамия.

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Другие положения представителя украинской делегации касались достижений текущего раунда переговоров. По словам Арахамии, первые достижения — переговоры возобновились после девятимесячной паузы. Кроме того есть договоренность об обмене пленными, который может состояться завтра. Второе достижение — "переход от трехстороннего формата к многостороннему" с привлечением европейцев: цель "почти достигли". Кроме того, был еще третий вопрос, но Арахамия не привел деталей.

"И третье: есть и другие вопросы, о которых мы пока не можем говорить открыто, однако мы добились значительного прогресса. Предлагаю вам посетить Москву, а затем вернуться к нам в Дублин для проведения второй встречи", — подытожил он.

Глава офиса президента Кирилл Буданов, член украинской делегации в Абу-Даби, заявил, что детали переговоров пока держат в секрете, а когда будет конкретный результат, его объявят. Чиновник получил вопрос медиа, продолжает ли РФ требовать от Украины выйти из Донбасса без боя, но ничего не ответил.

Переговоры в Абу-Даби – основные результаты для США и РФ

Представитель США Джаред Кушнер первым высказался об итогах переговоров. По его словам, есть прогресс по гарантиям безопасности Украины, но нет договоренностей по территориям.

"Соглашения о послевоенных гарантиях безопасности не будет, пока стороны не достигнут договоренностей по территориям", — привели слова Кушнера медиа.

Тем временем появилось заявление главы российской делегации Владимира Мединского. Представитель Кремля подверг критике систему безопасности в Европе и назвал ее "гнойником". По словам Мединского, система мирового порядка после Ялты-Потсдама работала "очень плохо", в Украине "прорвался гнойник" и потому "нужно все лечить".

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