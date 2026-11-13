Маслозаводы останавливаются: взлетят ли цены в Украине и что будет на полках магазинов

Российские удары по пищевой промышленности Украины угрожают не только производству, но и экспорту продукции, который приносит стране миллиарды долларов. Крупнейший производитель подсолнечного масла "Кернел" остановил все свои заводы и закупку семян, а в Кировоградской области предприятие "Королевский вкус" также приостанавливает производство и сокращает сотрудников. Исчезнет ли подсолнечное масло с полок супермаркетов, что будет с ценами и почему больше всего от остановки заводов могут пострадать украинские фермеры — выяснял Фокус.

В связи с усилением обстрелов со стороны России предприятий пищевой промышленности крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине "Кернел" 12 ноября сообщил, что приостановил работу своих маслоэкстракционных заводов. В пресс-службе агрохолдинга отметили, что производственные объекты перерабатывающих предприятий (среди которых и "Кернел") несколько дней подряд становились мишенью вражеских беспилотников. Удары привели к разрушению оборудования, производственных зданий и резервуаров.

"Производство растительных масел представляет собой непрерывный технологический цикл с повышенной пожарной опасностью. Попадание в работающее оборудование создает прямую угрозу масштабного пожара и опасность для жизни работников — именно поэтому принято решение о полной технологической остановке всех заводов. В настоящее время на абсолютно всех предприятиях "Кернел" выполнены все регламентные протоколы безопасности, касающиеся остановки, а все работники находятся в безопасных условиях. Также приостановлены все закупки семян", — заявили в "Кернел".

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Компания добавила, что продолжает отгружать имеющиеся остатки продукции со складов и в полном объеме выполняет ранее взятые на себя обязательства перед украинскими аграриями. До начала полномасштабной войны холдинг обеспечивал почти 9% мирового производства растительного масла. Он выпускал продукцию под торговыми марками "Стожар", "Чумак", "Щедрый Дар". По итогам 2026-го финансового года перевалка через терминалы составила 9,6 млн тонн, а экспорт зерна из Украины компанией — 6,3 млн тонн (это 15% от общего экспорта страны). Заводы переработали 3,2 млн тонн сырья. Из-за угрозы российских атак общий период вынужденной остановки терминалов за год составил почти полтора месяца, производственные операции приостанавливались для обеспечения безопасности персонала.

"Кернел" отметил, что с середины лета 2026 года ситуация с безопасностью в морских портах Украины существенно обострилась из-за регулярных ударов России по портовой инфраструктуре и судам. Это привело к сокращению заходов судов в глубоководные порты почти в 10 раз. В ходе обстрелов, в частности, активы агрохолдинга в Черноморске вновь подверглись повреждениям. На фоне значительных переходных общих остатков зерна в стране (а это почти 8 млн тонн) и сбора нового урожая возникли ограничения в логистике. Альтернативные маршруты (по Дунаю и по железной дороге) имеют ограниченную пропускную способность и существенно более высокую себестоимость перевозок.

"Черноморский агроэкспорт напрямую влияет на мировой продовольственный баланс, поэтому перебои в портах сказываются на рынках Европы, Азии и Ближнего Востока. У нас нет иллюзий относительно альтернативной логистики: другие маршруты не способны заменить глубоководные порты по масштабам и затратам", — пояснил Андрей Веревский, председатель Совета директоров "Кернел".

Между тем о приостановке производства сообщил ещё один украинский производитель масла — "Королевский вкус" из посёлка Власовка Кировоградской области. Как сообщает Суспильне, предприятие полностью прекращает закупку масличных культур и вынуждено сокращать сотрудников из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянной угрозы российских ракетных и дронных ударов.

По словам руководителя пресс-службы компании Геннадия Тертичного, регулярные перебои с электроснабжением не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительную опасность для персонала. В настоящее время производитель завершает отгрузку готовой продукции и приостанавливает производственные процессы. В компании отмечают, что самым болезненным последствием этого решения стала необходимость оставить людей без работы.

Таким образом, сразу два крупных производителя масла объявили о приостановке работы предприятий и закупок сырья. Это создает дополнительные риски для аграриев, которые могут лишиться части покупателей своего урожая.

Пустых полок не будет, но бюджет потеряет миллиарды

Дефицит подсолнечного масла Украине не грозит, учитывая закрытие всех заводов агрохолдинга, — уверен исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В беседе с Фокусом он привел следующие цифры: наша страна ежегодно производит 4 млн тонн масла, внутренний рынок потребления составляет 350 тысяч тонн. "Кернел" производила в Украине примерно 3 млн тонн.

"Даже если они полностью остановят все свои заводы, это, конечно, будет означать, что бюджет не получит недостающие средства, сюда не поступит почти 6 млрд долларов валютной выручки, но внутренний рынок намного меньше, чем объемы производства. Поэтому дефицита масла не будет", — прогнозирует Пендзин.

Основную причину закрытия предприятий "Кернел" экономист видит в простоях украинских портов, то есть агрохолдингу некуда вывозить продукцию. Накопилось значительное количество масличной продукции, которую экспортировать невозможно. А производство масла в Украине — это непрерывный технологический цикл. Аналогичная ситуация, как в случае с "Кернелом", наблюдается и в других компаниях.

По словам эксперта, рост цен на бутылку масла возможен только в случае дефицита продукции, чего не прогнозируется. По мнению Пендзина, ажиотажного спроса на масло среди населения ожидать не стоит. Он говорит, что этот вид товара — не гречка, он долго храниться не может, поэтому вряд ли украинцы поспешат сейчас скупать его в супермаркетах. Да и необходимости в этом нет, с полок масло не исчезнет.

Внутренний рынок Украины в любом случае будет насыщаться, считает Пендзин. Ведь это платежеспособный спрос, который неплохо работает. Если "Кернел" уйдет, то, соответственно, снизится стоимость семян, поскольку он обеспечивает огромный спрос на семена подсолнечника.

"Если спрос на него снизится, то что станет с семенами? Они будут дешеветь. У каждого производителя своя политика. Однако одно дело — крупная транснациональная компания ("Кернел"), а другое — небольшой производитель. У них разные подходы, разные мотивы", — подытожил Пендзин.

Поэтому, размышляя о том, может ли сегодняшнее решение "Кернела" обернуться "эффектом домино" для других компаний, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба убежден, что сейчас не стоит всех мерить одной меркой.

Фермеры в ловушке: переработка остановилась, а экспортировать сырье невыгодно из-за пошлин

Ситуация вокруг маслозаводов ударяет по карману фермеров. Из-за введенных государством экспортных пошлин аграриям становится невыгодно вывозить сырье за границу, и они вынуждены продавать его внутри страны по более низким ценам. Сегодня, когда крупнейший переработчик остановил работу своих предприятий, конкуренция за урожай может снизиться ещё больше.

С точки зрения производителей, когда крупнейший переработчик приостанавливает закупки, внутренний рынок теряет закупочную цену. Об этом в комментарии Фокусу заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он уточнил, что фактически другие действующие заводы также будут снижать закупочную цену на внутреннем рынке.

"Когда переработка не работает, подсолнечник или соя не могут месяцами простаивать на складах. Поэтому товаропроизводителям крайне необходим прямой экспорт для получения оборотных средств. В сложившихся условиях важно срочно отменить экспортные пошлины на масличные культуры (подсолнечник, сою и рапс). За время действия пошлин производители потеряли много средств из-за разницы в цене: сырье внутри страны закупалось на 10% дешевле, чем на внешних рынках", — констатировал Марчук.

Эксперт объясняет, что, как следствие, это лишило фермеров оборотных средств для проведения посевной и уборочной кампаний. Неизвестно, когда возобновят работу маслозаводы, а сырьё-то продавать нужно. Поэтому отмена пошлин, по его мнению, поможет хоть как-то получить деньги за свой урожай.

Когда заводы работают на полную мощность, они конкурируют за урожай, поэтому цена остается на адекватном уровне. Когда же один из гигантов ("Кернел") останавливается, остальные заводы начинают снижать цены. Аграрии хотели бы продавать подсолнечник за границу дороже, но прибыль "съедают" экспортная пошлина и дорогая логистика в условиях войны.

Напомним, что растительное масло решением Кабмина в октябре получило приоритет при перевозке по стране. Он будет действовать при вывозе масла за границу. Без приоритета оно будет скапливаться из-за проблем с экспортом, а это может привести к остановке перерабатывающих предприятий. Прогнозируется, что это позволит обеспечить поступление валютной выручки и поддержит аграриев. Экспорт 1 тонны масла приносит в среднем до 1300 долларов валютной выручки.

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