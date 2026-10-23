Растительное масло и топливо — в приоритете: Кабмин скоординировал логистику наливных грузов

Правительство приняло своевременное решение относительно экспорта растительного масла: ему предоставлен приоритет при перевозке по стране наравне с топливом. Для масла этот приоритет будет действовать при вывозе за границу, для топлива — при ввозе в Украину. Топливо и раньше перевозили в первоочередном порядке к отопительному сезону, теперь Кабмин распространил этот подход и на масло. Такой шаг обеспечит стране миллиарды долларов валютной выручки и поможет аграриям в разгар уборки урожая.

Валюта страны

Растительное масло — один из ключевых экспортных продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью. Согласно приведенным в документе расчетам, экспорт 1 т масла приносит в среднем около $1300 валютной выручки, тогда как 1 т кукурузы или пшеницы — около $220.

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Без ущерба для других грузов

Приоритет для растительного масла не отнимает транспорт у других отраслей. Растительное масло и топливо перевозятся в цистернах, поэтому полувагоны для руды и металла, а также хопперы для зерна остаются нетронутыми.

Это отмечает и генеральный директор "Укролияпрома" Степан Капшук. По его словам, экспорт подсолнечного масла не наносит ущерба фермерам при сборе урожая зерна, ведь для этих товаров используются разные виды транспорта: масло по железной дороге везут в вагонах-цистернах, а по морю — в танкерах, тогда как зерно перевозят в хопперах, а по морю — в балкерах.

Кроме того, предоставление приоритета не предусматривает изменения тарифов на железнодорожные перевозки или портовых сборов и не позволяет прерывать уже начатые грузовые операции с другими судами.

Поддержка аграриев во время уборки урожая

Благодаря этому приоритету сельхозпроизводители смогут бесперебойно сдавать собранный подсолнечник на переработку, своевременно получать оборотные средства для продолжения работы и иметь место для хранения зерна во время уборки кукурузы.

Как объясняет Капшук, до логистического кризиса 2026 года маслоэкстракционные заводы в Украине работали ритмично — забирали с элеваторов подсолнечник и сразу освобождали их под зерно. Сейчас, когда эта цепочка нарушена, кукурузу просто некуда выгружать.

В документе правительства также отмечается, что без приоритета масло будет накапливаться из-за проблем с экспортной логистикой, а это может привести к остановке перерабатывающих предприятий и сокращению закупок масличного сырья.

Как будет работать этот механизм

Данный механизм вводится в экспериментальном порядке на время военного положения, но не более чем на два года. Он распространяется на подсолнечное, соевое и рапсовое масло. "Укрзализныця" будет отдавать приоритет перевозке масла маршрутными поездами в порты и приграничные станции. В портах в первую очередь будут причаливаться суда, загружаемые маслом наливом на экспорт, они же получат приоритет при прохождении через Сулинский канал. На границе транспорт с маслом будет проходить контроль в приоритетном порядке, а при технической возможности для него будет выделен отдельный коридор, путь или полоса.