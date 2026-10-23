Олія та пальне йдуть першими: Кабмін синхронізував наливну логістику

Уряд ухвалив вчасне рішення щодо експорту рослинної олії: вона отримала пріоритет у перевезенні країною на рівні із пальним. Для олії він діятиме під час вивезення за кордон, для пального — під час ввезення в Україну. Пальне й раніше перевозили в першочерговому порядку під опалювальний сезон, тепер Кабмін поширив цей підхід і на олію. Такий крок забезпечить країні мільярди доларів валютної виручки та допоможе аграріям у розпал жнив.

Валюта для країни

Рослинна олія – один із ключових експортних продуктів переробки з високою доданою вартістю. Згідно з наведеними в документі розрахунками, експорт 1 т олії приносить у середньому близько $1300 валютної виручки, тоді як 1 т кукурудзи або пшениці — близько $220.

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Без шкоди для інших вантажів

Пріоритет для олії не забирає транспорт в інших галузей. Олію та пальне перевозять у цистернах, тож напіввагони під руду й метал та хопери під зерно залишаються недоторканими.

На цьому наголошує і гендиректор «Укроліяпрому» Степан Капшук. За його словами, експорт соняшникової олії не шкодить фермеру з урожаєм зерна, адже для цих товарів використовують різні види транспорту: олію залізницею везуть у вагонах-цистернах, а морем – у танкерах, тоді як зерно перевозять у хоперах, а морем – у балкерах.

Крім того, надання пріоритету не передбачає зміни тарифів на залізничні перевезення чи портових зборів і не дозволяє переривати вже розпочаті вантажні операції з іншими суднами.

Підтримка аграріїв під час жнив

Завдяки пріоритету сільгоспвиробники зможуть безперебійно здавати зібраний соняшник на переробку, вчасно отримувати живі кошти для продовження роботи та мати місце для зберігання зерна під час збирання кукурудзи.

Як пояснює Капшук, до логістичної кризи 2026 року олієекстракційні заводи в Україні працювали ритмічно – забирали з елеваторів соняшник і одразу звільняли їх під зерно. Зараз, коли цей ланцюжок порушено, кукурудзу просто нікуди зсипати.

У документі уряду також зазначено, що без пріоритету олія накопичуватиметься через проблеми з експортною логістикою, а це може призвести до зупинки переробних підприємств і скорочення закупівель олійної сировини.

Як працюватиме механізм

Механізм запроваджують як експеримент на час воєнного стану, але не більш ніж на два роки. Він поширюється на соняшникову, соєву та ріпакову олію. «Укрзалізниця» надаватиме пріоритет перевезенню олії маршрутними поїздами до портів і прикордонних станцій. У портах першочергово ставитимуть до причалів судна, що завантажуються олією наливом на експорт, вони ж отримають пріоритет під час проходження Сулінським каналом. На кордоні транспорт з олією проходитиме контроль у пріоритетному порядку, а за технічної можливості для нього виділятимуть окремий коридор, колію або смугу.