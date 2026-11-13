Олійні заводи зупиняються: чи злетять ціни в Україні та що буде на полицях магазинів

Російські удари по харчовій промисловості України загрожують не лише виробництву, а й експорту продукції, який приносить країні мільярди доларів. Найбільший виробник соняшникової олії "Кернел" зупинив усі свої заводи та закупівлю насіння, а на Кіровоградщині підприємство "Королівський смак" також припиняє виробництво та скорочує працівників. Чи зникне соняшникова олія з полиць супермаркетів, що буде з цінами та чому найбільше від зупинки заводів можуть постраждати українські фермери — з'ясовував Фокус.

У зв'язку з посиленими обстрілами Росії підприємств харчової промисловості найбільший виробник соняшникової олії в Україні "Кернел" 12 листопада повідомив, що зупинив функціонування своїх олійноекстракційних заводів. У пресслужбі агрохолдингу зазначили, що виробничі точки переробних підприємств (серед який і "Кернел") декілька днів поспіль були ціллю ворожих безпілотників. Удари призвели до руйнації обладнання, виробничих будівель та резервуарів.

"Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою. Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників — саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів. Наразі на абсолютно всіх підприємствах "Кернел" виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах. Також зупинені всі закупівлі насіння", — заявили у "Кернел".

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Компанія додала, що продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує раніше взяті на себе зобов'язання перед українськими аграріями. До початку повномасштабної війни холдинг забезпечував майже 9% світового виробництва олії. Він випускав продукцію під торговими марками "Стожар", "Чумак", "Щедрий Дар". За підсумками 2026-го фінансового року перевалка через термінали склала 9,6 млн тонн, а експорт зерна з України компанією — 6,3 млн тонн (це 15% від загального експорту країни). Заводи переробили 3,2 млн тонн сировини. Через загрози російських атак загальний період вимушеної зупинки терміналів за рік склав майже півтора місяці, виробничі операції призупиняли, аби убезпечити персонал.

"Кернел" вказав на те, що з середини літа 2026 року безпекова ситуація в морських портах України суттєво загострилася через регулярні удари Росії по портовій інфраструктурі та суднах. Це призвело до скорочення суднозаходів у глибоководні порти майже у 10 разів. Під час обстрілів зокрема активи агрохолдингу у Чорноморську зазнали повторних пошкоджень. На тлі значних перехідних загальних залишків зерна в країні (а це майже 8 млн тонн) та збору нового врожаю виникли обмеження у логістиці. Альтернативні маршрути (Дунаєм та залізницею) мають обмежену пропускну здатність і суттєво вищу собівартість перевезень.

"Чорноморський агроекспорт безпосередньо впливає на світовий продовольчий баланс, тому перебої в портах відчувають ринки Європи, Азії та Близького Сходу. Ми не маємо ілюзій щодо альтернативної логістики: інші маршрути не здатні замінити глибоководні порти за масштабами та витратами", — пояснив Андрій Веревський, голова Ради директорів "Кернел".

Тим часом про зупинку виробництва повідомив ще один український виробник олії — "Королівський смак" із селища Власівка Кіровоградської області. Як повідомляє Суспільне, підприємство повністю припиняє закупівлю олійних культур і змушене скорочувати працівників через критичну ситуацію з електропостачанням та постійну загрозу російських ракетних і дронових ударів.

За словами керівника пресслужби компанії Геннадія Тертичного, регулярні перебої зі світлом не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткову небезпеку для персоналу. Наразі виробник завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси. У компанії наголошують, що найболючішим наслідком цього рішення стала необхідність залишити людей без роботи.

Таким чином, одразу два великі виробники олії оголосили про зупинку підприємств і закупівлі сировини. Це створює додаткові ризики для аграріїв, які можуть втратити частину покупців свого врожаю.

Порожніх полиць не буде, але бюджет втратить мільярди

Дефіцит соняшникової олії Україні з огляду на закриття всіх заводів агрохолдингу не загрожує — впевнений виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. У розмові з Фокусом він навів такі цифри: наша держава щорічно виробляє 4 млн тонн олії, внутрішній ринок споживання дорівнює 350 тисяч тонн. "Кернел" виробляла в Україні орієнтовно 3 млн тонн.

"Навіть якщо вони повністю зупинять всі свої заводи, це буде означати, звісно, що бюджет не доотримає кошти, сюди не надійде майже 6 млрд доларів валютної виручки, але внутрішній ринок набагато менший, ніж обсяги виробництва. Тому дефіциту олії не буде", — прогнозує Пендзин.

Основну причину закриття підприємств "Кернел" економіст вбачає у простої українських портів, тобто агрохолдингу немає куди вивозити продукцію. Накопичилась значна кількість олійної продукції, яку експортувати немає змоги. А виробництво олії в Україні — це безперервний технологічний цикл. Аналогічна ситуація на прикладі "Кернела" і в інших компаніях.

Зі слів експерта, ріст цін на пляшку олії може бути тільки за умови дефіциту продукції, чого не прогнозується. На думку Пендзина, ажіотажного попиту на олію серед населення очікувати не варто. Каже, цей вид товару — не гречка, він довго стояти не може, тому навряд чи українці побіжуть зараз в супермаркетах скуповувати її. Та й потреби в цьому нема, з поличок олія не зникне.

Внутрішній ринок України в будь-якому випадку будуть насичувати, вважає Пендзин. Адже це платоспроможний попит, який непогано працює. Якщо "Кернел" піде, то, відповідно, зменшиться вартість насіння, оскільки він забирає величезний попит на насіння соняшника.

"Якщо зменшиться попит на нього, то що буде з насінням? Воно дешевшатиме. В кожного виробника є своя політика. Однак справа — велика транснаціональна компанія ("Кернел"), а інша — невеликий виробник. В них інші підходи, резон", — підсумава Пендзин.

Тож, розмірковуючи над тим, чи може сьогоднішнє рішення "Кернела" обернутися "ефектом доміно" для інших компаній, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу переконаний, що не варто зараз рівняти всіх під одну мірку.

Фермери у пастці: переробка стоїть, а експортувати сировину невигідно через мита

Ситуація навколо олійних заводів б'є по кишені фермерів. Через запроваджені державою експортні мита аграріям стає невигідно вивозити сировину за кордон, вони змушені продавати її всередині країни за нижчими цінами. Сьогодні, коли найбільший переробник зупинив роботу своїх підприємств, конкуренція за врожай може впасти ще більше.

З точки зору виробників, коли найбільший переробник зупиняє закупівлі, внутрішній ринок втрачає закупівельну ціну. На цьому в коментарі Фокусу наголосив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він уточнив, що фактично інші заводи, які функціонують, будуть також знижувати закупівельну ціну на внутрішньому ринку.

"Коли не працює переробка, соняшник чи соя не можуть чекати місяцями на складах. Тому дуже потрібен прямий експорт для отримання обігових коштів товаровиробниками. В цих умовах, що склались, важливо терміново скасовувати експортні мита на олійні культури (соняшник, сою та ріпак). На час дії мит виробники втратили багато коштів на різниці в ціні, на 10% закуповувалась сировина всередині країни дешевше, ніж на зовнішніх ринках", — констатував Марчук.

Експерт пояснює, що, як наслідок, це позбавило фермерів оборотних коштів для проведення посівних та збиральних кампаній. Невідомо коли поновлять роботу олійні заводи, а сировину ж продавати потрібно. Тому скасування мит, за його переконанням, допоможуть хоч якось отримати гроші за свій врожай.

Коли заводи працюють на повну, вони конкурують за врожай, тому тримається адекватна ціна. Коли ж один з гігантів ("Кернел") зупиняється, решта заводів починає знижувати ціни. Аграрії хотіли б продати соняшник за кордон дорожче, але вигоду "з'їдає" експортне мито, дорога логістика в умовах війни.

Нагадаємо, що рослинна олія рішенням Кабміну у жовтні отримала пріоритет у перевезенні країною. Він діятиме під час вивезення її за кордон. Без пріоритету вона накопичуватиметься через проблеми з експортом, а це може призвести до зупинки переробних підприємств. Прогнозується, що це дасть змогу передбачити надходження валютної виручки та підтримає аграріїв. Експорт 1 тони олії приносить у середньому до 1300 доларів валютної виручки.

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