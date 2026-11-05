Украинцы будут беднеть, а продукты дорожать: чего ждать до весны 2027 года — интервью с Андреем Новаком

Доллар приближается к 46 гривнам, топливо дорожает, отключения света увеличивают расходы бизнеса, а тысячи предпринимателей вынуждены закрываться. Всё это запускает цепную реакцию роста цен, за которую в конечном итоге платят украинцы. Почему продукты продолжат дорожать, грозит ли Украине продовольственный дефицит и почему улучшения уровня жизни пока ждать не стоит — в интервью Фокусу объяснил экономист Андрей Новак.

Отключения света, рост цен на топливо, девальвация гривны и массовое закрытие бизнеса запускают цепную реакцию подорожания товаров и услуг в Украине. Пока предприниматели пытаются выжить в условиях энергетического кризиса и растущих расходов, украинцы всё чаще вынуждены экономить даже на продуктах. В интервью Фокусу экономист Андрей Новак объясняет, почему цены продолжат расти, грозит ли стране дефицит продовольствия, почему прогнозам на конец года не стоит доверять и когда украинцы смогут рассчитывать на улучшение уровня жизни.

Доллар, топливо и цены: почему продукты в Украине продолжат дорожать

Курс доллара уже приближается к 46 гривнам. Насколько быстро ослабление гривны отражается на ценах и можно ли остановить этот процесс?

— Когда происходит девальвация гривны, то есть её обесценивание, в первую очередь дорожают иностранные товары. Следом дорожают услуги, а уже потом поднимаются в цене отечественные товары. Вот так в три этапа девальвация национальной денежной единицы даёт толчок к повышению цен.

Второе: при девальвации гривны обесцениваются наши с вами доходы. То есть доходы всех украинцев, которые получают зарплаты, пенсии и социальные пособия в гривне. А следовательно, уменьшается наша покупательная способность.

Мы можем иметь на руках столько же гривен или даже больше в номинальном выражении, но купить за них уже меньше товаров и услуг. Потому что они подорожали.

И одна из основных функций центрального банка любой страны, у нас это Национальный банк Украины, — обеспечение стабильности курса национальной денежной единицы. Для этого у него и существуют золотовалютные резервы. Они существуют не сами для себя, а являются инструментом обеспечения стабильности национальной валюты.

Сейчас, несмотря на большую и затяжную войну, благодаря значительной внешней финансовой помощи наш Национальный банк имеет рекордные золотовалютные резервы — около 50 млрд долларов.

Таких резервов у нас даже близко не было в лучшие экономически благополучные мирные годы. Тогда максимальный размер золотовалютных резервов составлял 21 млрд долларов, а сейчас — 50 млрд. И это при том, что внешний экономический и валютный оборот значительно сократился из-за войны, ограничений и того, что из Украины выехало более 8 млн украинцев.

Нацбанк сегодня имеет все возможности даже во время войны, которая, безусловно, несёт не только человеческие потери, но и прямые экономические убытки, поддерживать намного более стабильный курс гривны, чем мы наблюдаем сейчас.

Вместо этого практически каждую неделю мы фиксируем новые антирекорды курса. Гривна обесценивается, и это прямая вина не совсем эффективной политики Нацбанка при наличии таких рекордных золотовалютных резервов.

Поэтому курс доллара напрямую влияет на покупательную способность населения.

Но кроме роста доллара у нас существенно дорожает ещё и топливо. Как это отразится на стоимости продуктов?

— Топливо у нас — это большой импорт. Сегодня мы практически на 100% импортируем горючее, поскольку наши нефтеперерабатывающие заводы не работают.

На его стоимость давят сразу два фактора: война в Иране и падение гривны. Ведь мы покупаем топливо за валюту, поэтому чем дороже доллар, тем дороже и горючее. А поскольку горючее — обязательная составляющая практически всех товаров и услуг, то через определённый временной промежуток дорожают и они.

В первую очередь это касается транспортных услуг: автомобильных, железнодорожных, пассажирских и грузовых перевозок.

Если говорить о пассажирском транспорте, то это мы с вами, когда покупаем билеты. А грузовой транспорт — это перевозка в том числе продуктов питания и других товаров.

Ведь всю продукцию необходимо доставить. Даже если она отечественного производства, её нужно перевезти от производителя до конечной торговой точки. У импортных товаров путь ещё длиннее.

И когда из-за резкого подорожания горючего растёт стоимость транспортировки, эти дополнительные расходы автоматически переносятся на цены товаров и услуг.

Гривна обесценивается, и это прямая вина не совсем эффективной политики Нацбанка при наличии таких рекордных золотовалютных резервов

То есть в ближайшее время нам следует ожидать дальнейшего подорожания товаров и услуг?

— Если будет продолжаться даже такая ползучая девальвация гривны, значит, таким же ползучим будет и подорожание товаров и услуг.

Как я уже говорил, сначала дорожают импортные товары, потом услуги, а затем отечественная продукция.

Пока будет продолжаться девальвация, она будет постоянно подталкивать инфляцию. Потому что девальвация провоцирует именно инфляцию. И происходит это автоматически, через те самые три волны подорожания.

Бизнес на грани закрытия: как блэкауты и сокращение конкуренции разгоняют цены

Сейчас всё чаще появляются сообщения о закрытии магазинов, кафе и небольших торговых точек. Как сокращение малого бизнеса влияет на экономику и конкуренцию?

— Что означает закрытие любого предприятия — производственного, торгового или предоставляющего услуги?

Как минимум прекращает деятельность юридическое лицо — плательщик налогов. Дальше предприятие увольняет наёмных работников, а это физические лица, которые тоже платят налоги.

То есть при закрытии любого предприятия государственный и местные бюджеты теряют соответствующих налогоплательщиков. Как минимум это сокращение налоговых поступлений.

Дальше — рост безработицы. Часть людей, которые потеряли работу и не смогли найти новую, так или иначе будут обращаться за социальной помощью. А откуда выплачивается эта помощь? Из государственного или местных бюджетов.

Таким образом, мы имеем двойной удар по бюджетам. С одной стороны — уменьшаются налоговые поступления от юридических и физических лиц, а с другой — увеличиваются расходы на социальные выплаты.

Вот что означает закрытие любого предприятия, независимо от того, занимается оно производством, торговлей или предоставлением услуг. Это очень негативные последствия для экономики страны.

По данным Опендатабот, за девять месяцев 2026 года в Украине прекратили деятельность более 155 тысяч ФОПов, причём почти каждый третий работал в розничной торговле. Почему предприниматели закрываются и как это скажется на потребителях?

— Причины закрытия бизнеса очень разные.

Кто-то прекращает деятельность, потому что из-за российских ударов физически разрушено помещение или склад и больше нет возможности работать. Кто-то закрывается из-за блэкаутов, которые не позволяют нормально организовать производственный процесс или предоставлять услуги. А кто-то — потому что доходы просто перестали покрывать расходы.

Например, предприятие арендует помещение, за которое необходимо платить. Но доходов уже не хватает даже на аренду, не говоря о расходах на электроэнергию, топливо, зарплаты сотрудникам и так далее.

И предприниматель принимает решение: зачем мне из месяца в месяц работать в минус? Не буду. Закрывается, думая, что временно. Но насколько это временно — тоже неизвестно.

Любое такое закрытие запускает цепную реакцию негативных последствий для экономики и людей, которые были связаны с этим предприятием. А если речь идёт о торговле, последствия ощущают и потребители. Потому что закрытие магазинов означает уменьшение конкуренции и сокращение выбора.

Те, кто остаются на рынке, понимают: многих конкурентов уже нет, а значит, можно немного больше поднимать цены.

И здесь сразу начинают работать законы рынка. Там, где конкуренция сокращается, цены ползут вверх более быстрыми темпами. А там, где она сохраняется, предприниматели вынуждены сдерживать подорожание, потому что потребитель всегда может пойти к конкуренту.

Поэтому уменьшение конкуренции — это дополнительный фактор повышения цен. Мы видим на собственных глазах, как работает этот закон рынка.

Работайте в ноль, даже работайте немного в минус, если у вас есть запас. Но только не закрывайтесь!

Однако не каждый предприниматель способен оплачивать работу генераторов, особенно с учётом роста цен на топливо. Многие считают, что временно закрыться — разумный выход. Вы согласны?

— Закрыться — это самый простой путь, но он влечёт за собой тяжёлые последствия.

После даже временного закрытия обратно отвоевать свою позицию на рынке очень тяжело. Поэтому моя рекомендация предпринимателям, которые будут читать наш материал, — делать всё возможное и невозможное, только бы не закрыться.

Работайте в ноль, даже работайте немного в минус, если у вас есть финансовый запас. Но только не закрывайтесь!

Потому что как только вы прекратили деятельность, ваших потребителей сразу заберёт кто-то другой. А потом вернуть их будет очень долго и очень дорого.

Поэтому дешевле выдержать этот период, минимизировать расходы везде, где только возможно. Лучше подбирать продукцию, пересматривать ассортимент, искать способы сокращения затрат. Но нужно сделать всё возможное, чтобы остаться на рынке. Наихудший вариант — это закрыться.

Будут ли дополнительные расходы на генераторы и другие альтернативные источники электроэнергии перекладывать на покупателей?

— Это опять же будет зависеть от степени конкуренции.

Если рядом есть конкурент, к которому вы можете пойти и купить необходимый товар, то предприниматель не сможет слишком поднимать цены. Потому что он понимает: потребитель просто уйдёт к другому.

Именно взаимная конкуренция сдерживает подорожание.

А если конкуренции нет, если ситуация монопольная или близкая к монопольной, тогда повышение цен будет значительно большим.

Потому что владелец понимает: у потребителя нет выбора или почти нет выбора. И он всё равно придёт именно к нему за товаром или услугой.

Поэтому всё зависит от того, насколько конкурентным остаётся рынок.

Продукты зимой 2027 года: будет ли дефицит и когда украинцам ждать улучшения жизни

Можно ли спрогнозировать, какие продукты подорожают сильнее всего до конца года и на сколько процентов?

— Того, кто сегодня рассказывает про какие-то конкретные проценты и уверенно называет, что будет до конца года, я советую не слушать.

Потому что мы не знаем, что у нас будет даже в конце этой недели. Сколько будет генерации электроэнергии, сколько будет света, какая будет ситуация с горючим?

Вот завтра Трампу что-то стрельнет в голову, и он решит снова начать войну с Ираном. И горючее прыгнет в цене ещё на 20%. Тогда и у нас на всех заправках оно может подорожать на 25%.

И куда пойдут все эти прогнозы до конца года, если мы не знаем, что будет послезавтра?

Поэтому сегодня прогнозировать конкретные показатели подорожания на ближайшее будущее просто невозможно.

До этого уровень жизни будет только ухудшаться

А есть ли предпосылки для дефицита отдельных продуктов? Ведь Россия атакует склады, возникают проблемы с логистикой, а отключения электроэнергии осложняют длительное хранение продовольствия.

— Если говорить об основных продуктах питания, то Украина имеет значительное перепроизводство как самих продуктов, так и сырья для их изготовления. И это очень важно.

Поэтому никакой дефицит основных продуктов питания в любых условиях нам не грозит. Максимум, что может произойти, — это временные логистические проблемы. Подобную ситуацию мы наблюдали около месяца назад, когда Россия неоднократно наносила целевые удары по нашим торговым предприятиям и складам.

У конкретных пострадавших компаний на определённое время возникли проблемы с логистикой и хранением продукции. Но это не был дефицит продуктов питания как таковой. Буквально за одну-две недели логистические проблемы решили: перенаправили товарные потоки, нашли другие возможности для складирования.

Безусловно, для хранения некоторых категорий продуктов необходима электроэнергия. Но в чём суть предпринимательской деятельности? Получать доходы, максимизировать их и минимизировать расходы. Поэтому каждый предприниматель, исходя из своей ситуации, ещё с 2022 года начал искать альтернативные источники энергии на случай блэкаутов. Кто-то использует генераторы, кому-то этого достаточно. Кто-то установил твердотопливные котлы, солнечные батареи, а кто-то даже ветряки. Некоторые комбинируют сразу несколько таких источников.

И тот, кто до сих пор этого не сделал, будет вынужден сделать.

Потому что предприниматель больше всех заинтересован в том, чтобы его оборот не останавливался. Он будет делать всё возможное и невозможное, чтобы продолжать работать.

Уже заметно, что украинцы всё чаще выбирают дешёвые товары, ищут скидки, акции, пользуются программами лояльности. Означает ли это, что доходы населения уже не соответствуют уровню цен?

— Цены на продукты, как и на любые другие товары, никогда не совпадают с тем, чего хотят потребители.

Люди всегда хотят, чтобы доходы были выше, а цены — ниже. Это психология потребителей во всём мире. Мы всегда будем недовольны — при любых доходах.

Но есть и другая сторона вопроса — социальные выплаты.

Те украинцы, которые получают помощь от государства, получают её в размерах, значительно более низких по сравнению с уровнем цен в нашей экономике.

Если сравнить пенсии и различные социальные пособия для отдельных категорий граждан — афганцев, чернобыльцев, вынужденно перемещённых лиц, которых сейчас очень много, — то эти бюджетные выплаты действительно небольшие.

Но иначе и быть не может. Во-первых, мы находимся в воюющей стране, а во-вторых — в стране со слабой экономикой.

Высокие социальные выплаты возможны только при сильной экономике. Если экономика слабая, выплаты будут низкими.

Чтобы государство могло обеспечивать высокие пенсии и социальную помощь, необходим высокий уровень развития национальной экономики. Иначе не бывает. Поэтому мы и наблюдаем снижение покупательной способности населения.

У людей просто нет другого выхода, кроме как менять свои потребительские привычки. В экономике это называется изменением структуры потребления: люди чаще покупают дешёвые товары и реже — дорогие. Или вообще отказываются от определённых категорий продукции.

То есть меняется структура потребления как по ценовым категориям, так и по видам товаров и услуг. От одних покупок люди отказываются полностью, другие сокращают в пользу более доступных альтернатив. Это и есть изменение структуры потребления вследствие снижения покупательной способности.

А если говорить по-простому — украинцы экономят.

Получается, в ближайшее время украинцам не стоит рассчитывать на улучшение уровня жизни?

— Да, улучшения ждать не стоит, пока не будет нашей военно-политической победы и окончания войны.

До этого уровень жизни будет только ухудшаться.

Поэтому постепенное улучшение жизни возможно только после полной победы и завершения войны.