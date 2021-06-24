Бабушка в Пассаже. Куда Украина должна продвигать свой экспорт и почему она этого не делает

По старой памяти периодически анализирую результаты действия международных торговых "мегапроектов" прошлой власти.

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Помните вице-премьера Кубива и торгового представителя Микольскую (ту самую, которая после работы в правительстве уехала по гранту учиться в США, хотя обычно делают наоборот).

С какой помпой они презентовали соглашение о зоне свободной торговли с Канадой (я тогда написал на эту тему статью с критическими замечаниями).

Сколько командировок за "кленовым сиропом" было закрыто в бухгалтерии Минэкономики.

Процитирую Микольскую 2017-го года: "Вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли с Канадой означает отмену 98% существующих пошлин и привнесет в экономику Украины $200-300 млн. …. Канада — это страна со значительным доходом на душу населения, а ее импорт составляет 2% от общемирового объема импорта".

Прошло почти пять лет, никаких 300 млн. дол. мы, естественно, не получили и получить не могли.

По итогам прошлого года, наш экспорт в эту страну составил 81 млн. дол. Самые большие статьи нашего экспорта: подсолнечное масло на 23 млн. дол. и отходы пищевой промышленности на 12 млн.

Зато канадский импорт в Украину вырос до 201 млн. дол., то есть, это Канада заработала свои "двести", ведь торговое сальдо сейчас в ее пользу на 120 млн. в год, а будет еще больше в этом году.

При этом, 55 млн. дол. канадского импорта — это "транспортные средства" — в реальности, обычные амеробляхи, то есть автомобильный хлам.

Вот так, гора тужилась, тужилась и родила мышь (это я о наших "реформаторах). Которые даже после "ускоренных курсов" в Стенфорде не понимают, что торговать нужно не столько с богатыми и емкими по импорту странами, сколько с теми, кому нужна твоя продукция.

Украина в этом плане вообще уникальная страна. С кем, в основном, торгуют успешные государства? Правильно, с теми, с кем дружат.

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Новосозданный азиатский торговый союз АСЕАН плюс Китай и Япония — 42% торгового оборота приходится на страны-участницы. ЕС (62%) и USMCA (50%).

У нас больше 50% — Азия и Африка.

Крупнейший торговый партнер Украины — Китай, с которым в последнее время никакой "дружбы" не наблюдается.

Лучшее положительное сальдо для нас — в торговле с Индией.

Вся эта история с моралью о том, что торговать нужно не обязательно с богатыми странами, очень похожа на аналогию, когда бабушке, продающей семечки возле метро Дарница, советуют ехать в киевский Пассаж , так как там клиенты богаче….

Украина — та же "бабушка", приехавшая в богатую Европу по старой памяти поездок в Польшу в 90-е, с электротехникой, а оказалось, что продать удалось лишь прихваченные по случаю мед и семечки.

Зато мы активизируем соглашения о ЗСТ с теми странами, которые никогда не станут драйверами нашего торгового роста: Канада, Израиль, Турция.

Раньше еще вели переговоры с Албанием и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), куда входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Кстати, еще в 2017-м я написал статью о правильных для Украины торговых зонах. Среди прочего, указал, что мегапроектом для нашей власти должно стать соглашение о ЗСТ с Индией.

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С тех пор, в этом направлении не было сделано НИЧЕГО. В то же время, именно Индия становится драйвером мировой экономики с темпами роста ВВП на уровне 8%+ и вполне может сыграть роль Китая двадцатилетней давности.

Поэтому, соглашение о создании ЗСТ с Индией хочет заключить ЕАЭС, а конкретно — РФ. Практические переговоры в этом направлении с Дели уже ведет ЕС.

Но, похоже, наша карма — "дружить" с теми, с кем это лишено какого-либо практического смысла для нашего экономического роста.

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Публикуется с согласия автора.