С ложкой и с сошкой. Почему главный налогоплательщик в Украине — население, а не бизнес

Главный плательщик налогов, у которого на голове и выросло вишневое дерево.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Самый капиталоемкий налог у нас – подоходный с физических лиц. Он дает в центральный и местный бюджеты почти 300 млрд грн. С большим отставанием классический налог с капитала – налог на прибыль предприятий – всего 108,7 млрд грн.

То есть, бизнес платит в бюджет со своей прибыли почти в три раза меньше, чем население со своих доходов.

Парадокс наших дней заключается в том, что долгие годы, не население находилось в фокусе "реформаторских" идей о снижении фискального давления, а по какой-то "странной" причине – именно бизнес.

Ведь это бизнесу хотят заменить налог на прибыль на налог на выведенный капитал, чтобы юридические лица вообще перестали платить в бюджет налоги со своей прибыли.

Мизерные сборы по акцизам и особенно по ренте: страна, обладающая самыми крупными запасами природных ресурсов в Европе, собирает плату за них в размере менее эквивалента 1,5 млрд евро в год.

Намного более показательна группировка налогов по разновидностям базы налогообложения: труд, потребление, капитал, имущество, которую у нас по понятным причинам никто не делает.

Ведь тогда очень легко определить взнос населения (труд и потребление) и бизнеса (капитал)в общую бюджетную копилку.

[ + – ] Украинский бизнес платит в бюджет со своей прибыли почти в два раза меньше, чем население со своих доходов.

Важно

Не лезть в карман к людям. Почему Украине нужно отказаться от жестких правил финмониторинга

Почти 68% доходов государства обеспечиваем мы с вами, уплачивая прямые налоги (подоходный), косвенные в цене товара (НДС и акциз) и это без учета квазиналогов на фонд труда (ЕСВ) и лишь 32% — бизнес в виде корпоративного налога на прибыль и единого налога в сегменте микропредпринимательства.

Суммарное налоговое перераспределение через ВВП у нас находится на отметке 21% (менее 30% с учетом импортных сборов и налогов). Ни о каких 40% речь не идет.

При этом, прямое налоговое давление на бизнес не превышает 5-6% ВВП, в то время как налоговый пресс на население – 13%, то есть в более чем два раза больше.

При расчете я не добавлял к показателю налоговых сборов квазиналог в виде ЕСВ, ведь он почти уравновешивается суммой возмещения НДС.

Бизнес в Украине уже давно научился оптимизировать уровень собственного налогообложения почти до нуля.

В этом плане, я всегда поддерживал идеи Даниила Гетманцева относительно "точечного снижения налогов для тех отраслей, которые должны в будущем развивать экономику нашей страны".

Понятно, что любые действия, направленные на выравнивание фискальных дисбалансов, о которых недавно говорил Гетманцев, будут наталкиваться на бешенное сопротивление тех, кто не хочет платить, даже владея суперприбыльным бизнесом.

Важно

Ловушка бедности. Почему 14 тысяч гривен средней зарплаты в Украине — это миф

У тебя может быть мегарентабельный строительный супермаркет и камазы кэша, но НДС платить не хочется.

Равно как и зарабатывая миллиарды на производстве подакцизных товаров – не хочется платить акциз.

Или ренту, добывая железную руду с копеечной себестоимостью и продавая ее на пике мировых цен по 200 дол. за тонну.

Я считаю очень здравой и идею Гетманцева о повышении акцизом на "айкосы". Об этом он писал в своем телеграм-канале (https://t.me/getmantsevdanil). По случаю, рекомендую к чтению, там есть много интересной информации.

К примеру, мы повысили на 320% акциз на IQOS и по результатам 10 месяцев 2021 года бюджет получил 11,5 млрд грн, что на 9,353 млрд (или на +534,9%) превышает поступление аналогичного периода прошлого года. Сверхдоходный товар имел акциз на 320% меньше акциза на сигареты с фильтром".

Что будет, если не удастся создать адекватную базу налогообложения бизнеса?

Государство будет облагать налогами все то, что "оптимизируется" с трудом: внутреннее потребление, легальные доходы населения. И повышать тарифы на коммунальные услуги, которые у нас превратились в некий эрзац-налог на средний класс и на "заначки под матрацем".

Важно

Кормильцы Родины. Кто наполняет бюджет Украины и почему в этом списке нет крупных агрохолдингов

А по другому и быть не могло, ведь в Украине экспортные пошлины на сырье = 0, налог на прибыль по финансовым спекуляциям с ОВГЗ = 0.

Налог на дивиденды, которыми пользуется узкая верхушка бенефициаров, а не рядовые акционеры (их у нас нет) = 5%. Налог на дивиденды ИСИ (преимущественно, схемный продукт) = 9%.

А теперь о снижении налогов для бизнеса. Какие налоги будем снижать?

Налог на прибыль в 18%, который почти никто не платит? Что бы вместо 100 млрд грн бизнес платил 50 млрд грн? Или снизим единый налог до 0%?

Отрасли-"драйверы", такие как сельское хозяйство, информация и телекоммуникации, а также строительство, в плане платежей в бюджет, пасут задних, в 2020-м они суммарно перечислили в государству аж 70 млрд грн.

Это меньше, чем платежи добывающей отрасли – 91 млрд грн, то есть бюджет наполняем не за счет роста, а за счет природных ресурсов.

Отсюда простые промежуточные выводы:

Главный плательщик налогов в Украине — простой украинец, а не бизнес.

Украинец платит НДС в каждом чеке на покупку товаров и услуг; он платит подоходный налог, ЕСВ и военный сбор. Просто эти деньги удерживают "за него": работодатель и торговые сети.

И если бы каждый из нас получал расшифровку уплаченных налогов за месяц, то он уже не верил бы в сказки о необходимости налоговых льгот для бизнеса.

В Украине не самые высокие налоги для бизнеса, даже среди развивающихся стран.

Даже существующие налоги бизнес оптимизирует и платит значительно меньше.

У части большого бизнеса остается огромный свободный профит, который он вкладывает в недвижимость, яхты, замки на юге Франции для своих собственников.

Приводит это к тому, что на одном полюсе общества 60% населения, утратившего возможности к накоплению и живущего от зарплаты до аванса. А на другой — часть бизнеса, с профитом, жалующегося на налоги.

Для кого нужно снижать налоги, так это для физических лиц: подоходный и ЕСВ, отменять военный сбор, вводить пониженную ставку НДС на социальные товары и слуги.

И о главной проблеме.

Она не в налогах для бизнеса, в фискальной ассиметрии, когда одни платят, а другие нет.

Кто будет более конкурентен на рынке труда, работодатель с налогообложением фонда зарплаты в 41,5% или тот, кто платит зарплату в конвертах?

Кто захватит рынок, тот, кто исправно платит налог на прибыль в 18% или тот, кто его оптимизирует?

Именно поэтому у нас нет ни системных инвесторов, ни социально ответственного бизнеса. Они тут не выживают.

Важно

Под колпаком финмониторинга. Зачем власть берет под контроль денежные переводы украинцев

А разговоры о высоких налогах для бизнеса — это такой способ превентивной защиты бизнесом собственных интересов.

Чтобы никто не посмел заговорить, например, об экспортных пошлинах на сырье или о пересмотре системы возмещения НДС в пользу экспорта товаров с высоким уровнем добавочной стоимости, а не обычного сырья, например, железной руды.

Кстати о руде. Думаете ГОКи, продающие железную руду по $100 за тонну (несколько лет назад цена была $60), разорились бы, уплатив государству 10% экспортной пошлины?

Нет, просто их собственники купили бы яхту на десять метров в длину короче…

У простого гражданина почти нет экспертов, которые могут агитировать за снижение налогов на труд. Зато любого, кто скажет, что бизнес платит маленькие налоги у нас забросают камнями…..

Первоисточник.