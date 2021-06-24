Кормильцы Родины. Кто наполняет бюджет Украины и почему в этом списке нет крупных агрохолдингов
В топ-20 украинских плательщиков налогов нет не только аграриев, но и ни одного промышленного предприятия. Бюджет наполняет сырьевой сектор: газ, нефть, руда. Плюс "табачка", рынок электроэнергии, транзит газа, связь, транспорт и несколько крупных торговых сетей.
На примере Украины можно изучать понятие динамично-фискальной ассиметрии.
Это когда отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета, хотя, как правило, в других странах, происходит с точностью до наоборот.
За последние годы в Украине произошел существенный перекос в сторону агропроизводства, где сезонная рентабельность составляет 50-70%.
Сформирован ряд крупнейших аграрных корпораций. Которым, кстати, государство возмещает НДС на десятки миллиардов гривен. А налоги аграрный бизнес не платит.
Бюджет наполняет сырьевой сектор: газ, нефть, руда. Плюс "табачка". Еще рынок электроэнергии, транзит газа, связь и транспорт. Несколько крупных торговых сетей.
Кстати, в топ-20 плательщиков налогов нет не только аграриев, но и ни одного промышленного предприятия. Но с "машинкой" все понятно — пациент, скорее мертв.
А вот отстутствие аграрного бизнеса в топ-20 плательщиков красноречиво показывает, где сейчас сконцентрирован основной политический лоббизм и чего стоят все разговоры о "бизнесе, задушенном налогами".Важно
Мы часто любим повторять слова про РФ — "государство-бензоколонка".
А что строим мы?
Ту же бензоколонку и рудный карьер, только с добавлением пачек сигарет на кассе…
Публикуется с согласия автора.