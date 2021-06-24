Годувальники Батьківщини. Хто наповнює бюджет України і чому в цьому списку немає великих агрохолдингів

На прикладі України можна вивчати поняття динамічно-фіскальної асиметрії.

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Це коли галузі-драйвери зростання економіки не беруть участі в наповненні бюджету, хоча, як правило, в інших країнах відбувається з точністю до навпаки.

За останні роки в Україні відбувся суттєвий перекіс в сторону агровиробництва, де сезонна рентабельність становить 50-70%.

Сформовано низку найбільших аграрних корпорацій. Яким, до речі, держава відшкодовує ПДВ на десятки мільярдів гривень. А податки аграрний бізнес не платить.

Бюджет наповнює сировинний сектор: газ, нафта, руда. Плюс "табачка". Ще ринок електроенергії, транзит газу, зв'язок і транспорт. Кілька великих торгових мереж.

До речі, в топ-20 платників податків немає не тільки аграріїв, а й жодного промислового підприємства. Але з "машинкою" все зрозуміло — пацієнт, швидше мертвий.

[ + – ] У топ-20 українських платників податків немає не тільки аграріїв, а й жодного промислового підприємства.

А ось відсутність аграрного бізнесу у топ-20 платників красномовно показує, де зараз сконцентрований основний політичний лобізм і чого варті всі розмови про "бізнес, задушений податками".

Ми часто любимо повторювати слова про РФ — "держава-бензоколонка".

А що будуємо ми?

Ту ж бензоколонку і рудний кар'єр, тільки з додаванням пачок сигарет на касі...

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.