Годувальники Батьківщини. Хто наповнює бюджет України і чому в цьому списку немає великих агрохолдингів
У топ-20 українських платників податків немає не тільки аграріїв, а й жодного промислового підприємства. Бюджет наповнює сировинний сектор: газ, нафта, руда. Плюс "табачка", ринок електроенергії, транзит газу, зв'язок, транспорт і кілька великих торгових мереж.
На прикладі України можна вивчати поняття динамічно-фіскальної асиметрії.
Це коли галузі-драйвери зростання економіки не беруть участі в наповненні бюджету, хоча, як правило, в інших країнах відбувається з точністю до навпаки.
За останні роки в Україні відбувся суттєвий перекіс в сторону агровиробництва, де сезонна рентабельність становить 50-70%.
Сформовано низку найбільших аграрних корпорацій. Яким, до речі, держава відшкодовує ПДВ на десятки мільярдів гривень. А податки аграрний бізнес не платить.
Бюджет наповнює сировинний сектор: газ, нафта, руда. Плюс "табачка". Ще ринок електроенергії, транзит газу, зв'язок і транспорт. Кілька великих торгових мереж.
До речі, в топ-20 платників податків немає не тільки аграріїв, а й жодного промислового підприємства. Але з "машинкою" все зрозуміло — пацієнт, швидше мертвий.
А ось відсутність аграрного бізнесу у топ-20 платників красномовно показує, де зараз сконцентрований основний політичний лобізм і чого варті всі розмови про "бізнес, задушений податками".
Ми часто любимо повторювати слова про РФ — "держава-бензоколонка".
А що будуємо ми?
Ту ж бензоколонку і рудний кар'єр, тільки з додаванням пачок сигарет на касі...
Публікується за згодою автора.