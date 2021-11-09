Ловушка бедности. Почему 14 тысяч гривен средней зарплаты в Украине — это миф

В 2021-м году, наибольший отток кадров (принято минус уволено) приходился на промышленность: минус 40,7 тыс. человек, в то время как в сельское хозяйство дополнительно влилось 50,4 тыс., что частично продиктовано сезонными факторами.

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В то же время, сезонностью нельзя объяснить сокращение кадров в торговле (минус 22,1 тыс. чел.), в транспорте и логистике (минус 15 тыс. чел.), медицине (минус 23,2 тыс. чел.).

Эти данные свидетельствуют о продолжающемся разрушении индустриального ядра и сокращении "сердцевины" (в секторе промышленности) — старого рабочего класса, а также о вымывании профессионалов (медики, транспортники и т.д.).

Часть профессионалов при этом мигрируют в другие страны, другая же в виде "сердцевины" — переходит в формат прекариата, с неполной занятостью и нестабильным заработком от случая к случаю.

Напомню, прекариат — это группа работников в общей структуре рынка труда, выпавшая из режима полной занятости, без долгосрочной специализации, с неопределенным заработком и без механизмов социальной защиты.

Неформально занятое население в возрасте старше 15 лет в Украине в январе – июне текущего года составляло более 3 млн человек или 19,5% от общего числа занятых.

При этом, более 68% из них работали не по официально оформленному найму, то есть были лишены даже минимальных инструментов социальной защиты.

Из 17 млн экономически активных граждан, трудовым законодательством (размер минимальной зарплаты, порядок увольнения, продолжительность отпуска и выплата больничных и т.д.) у нас защищены лишь 7 млн так называемых "штатников" или чуть более 40% экономически активного населения страны.

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В таком случае, можно ли считать оставшиеся 60% — прекариатом? В какой-то мере, да.

Даже если речь идет о микропредпринимательстве, в реалиях Украины, многие из ФОП-во – типичные прекарии, так как ведение бизнеса не является их призванием, а лишь способом выжить. По сути, многим из них статус ФОПа навязан реальным работодателем, минимизирующим таким образом собственные издержки на оплате социальных взносов.

Такие "микропредприниматели" перебиваются случайными заказами и часто меняют специализацию.

Более того, даже часть "профессионалов", выезжающих за границу – это тоже прекариат, так как значительная часть из них работают без надежного социального пакета и почти никак не защищена в части обеспечения трудовых прав.

И это могут быть и наши летчики, летающие в Африке на транспортном авиахламе, и инженеры в Азии и Латинской Америке, и рабочие на польском заводе, которых вместо больницы отправляют лечиться "в парк" или которым "забывают" оказать материальную помощь при получении производственных травм.

О доминировании прекариата в структуре занятости у нас говорит и распределение населения по уровню среднедушевого дохода.

Если определить так называемый порог "трудовой бедности" на уровне до 8 тыс грн в месяц на человека, то окажется, что 85% населения страны (именно с таким показателем) по данным госстата у нас находятся в социальном сегменте прекариата и лишь 15% — относительный "салариат" (класс со стабильным заработком) с доходами выше 8 тыс.

При этом, зарплата более 12 тыс в месяц по показателю средних подушевых эквивалентных общих доходов в Украине приходится лишь на 3-3,4% населения!

Это к вопросу о достоверности показателя средней зарплаты в 14 тыс грн. или 500 долларов в месяц.

На графике указано распределение доходов на все группы населения, а не только на штатников (для которых и определяется размер среднепотолочного заработка), но различие в любом случае, разительное.

[ + – ] Если определить так называемый порог "трудовой бедности" на уровне до 8 тыс грн в месяц на человека, то окажется, что 85% населения страны по данным Госстата у нас находятся в социальном сегменте прекариата.

Эти данные говорят о катастрофическом уровне бедности в Украине, когда выживание обеспечивается в рамках семьи, как в родоплеменных обществах.

По уровню доходов (трудовой бедности) сегмент прекариата в Украине можно оценить в 85%, а по уровню трудовой защиты – в 60%.

Это самый многочисленны класс, с отсутствием гарантий долгосрочной занятости и стабильного заработка, по уровню доходов пребывающий в состоянии трудовой бедности.

Это социальная группа периодически погружающаяся в состояние апатии и психологической фрустрации. Будучи самой многочисленной, данная страта контролирует минимум экономических активов страны.

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С другой стороны, у нас есть и динамичный класс в виде предпринимательства, чиновничества и профессионалов.

Но только последние являются драйверами внутреннего развития и то частично.

Первые две группы (кроме креативного подсегмента), представляют две крайние антагонистические прослойки общества: экономику "мелких лавочников" (ментально, а не по сути бизнеса) и административно-политическую надстройку.

Каждая из этих групп рассматривает страну как экономический ринг и ресурс, для чего периодически вовлекает в свои разборки друг с другом, информационно дезориентированный прекариат, выставляя перед ним морковку в виде шансов на вхождение в средний класс.

Это приводит к появлению так называемого нового трайбализма, когда социум утрачивает чувство солидарности и раскалывается на иррационально сформированные группы с базовой рефлексией в качестве маркера принадлежности (как фрагменты разбитого зеркала).

В таких условиях, верхушка общества больна "синдромом Мюнхгаузена по доверенности", когда в ходе "реформ" она причиняет всем остальным немотивированные страдания, ради похвалы извне, а другая, на противоположном социальном полюсе – больна Стокгольмским синдромом, оправдывая своих "политических мучителей".

Середина же или большинство и вовсе оказывается в социальном "бантустане", абсолютно не влияя на происходящее, когда даже выборы превращаются в симулякр, меняя политиков, но не саму политику.

Это и есть общество, в котором класс- гегемон не имеет сил для драйва развития, а класс выгодополучатель – не видит лично для себя в таком общем развитии страны ни малейшего смысла…

Нынешняя структура общества – не вина нынешней власти. Но ответственность Зе-политиков в том, что они максимально цинично эксплуатируют, с одной стороны, фактор раскола общества, а с другой – его скрытую тягу к утраченной солидарности….

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