Клеить обои через замочную скважину. Почему нищие врачи — это не смешно

Знаю врачей, которые до последнего не могут смириться с полным уходом из профессии и подрабатывают в такси,, пишут код, фотографируют, подрабатывают в барах и спортзалах.

А сегодня строитель, который у меня работает, переодевает спецовку на костюм и признается, что он врач-реабилитолог и после смены у меня едет на прием. А еще подрабатывает массажем. Семью же как-то кормить нужно.

И знаете что, вот ни разу не видел бывших депутатов, чинуш, активистов, реформаторов и прочих паразитов с мастерком в руках.

Даже если до этого они были никем, и голозадыми приходили в политику.

Это очень несправедливо и такая несправедливость имеет свою цену.

Так что больше ада. Больше трупов.По-другому этот урок не зайдет.

Меня смешит, когда мои оппоненты и критики постоянно пытаются уйти от главной проблемы здравоохранения Украины – катастрофического дефицита.

На нытье о коррупции я уже не реагирую, а вот претензии по поводу качества медицинской помощи меня все еще забавляют.

Представьте себе, что есть две вакансии:

В хорошо оборудованную клинику требуется кардиолог/кардиохирург с опытом лечения аритмий, установок водителей ритма, стентирования, лечения ИБС и пр. З/п: 46 тыс грн /мес + премии за выполнение показателей.

В плохо оборудованную клинику требуется кардиолог/кардиохирург с опытом лечения аритмий без медикаментов, с навыками развода родственников пациентов на установку водителя ритма, стентов и пр. З/п: посмотрим еще, как лечит. И вообще мы считаем, что врач – это не работа, а призвание!

Как вы думаете, в какой клинике будут хорошие специалисты?

Что касается стандартизации и управления качеством, то в медицине применяются точно такие же подходы, как и везде.

Чтобы было стандартизированное качество медицинской помощи, нужно обеспечение стандартным оборудованием, стандартными медикаментами, стандартной подготовкой специалистов, стандартной госпитальной инфраструктурой, стандартной инфекционной безопасностью, стандартным пациентопотоком и много чего другого стандартного, что стоит денег.

И людям с ментальностью "хоть шо нибудь, но урвать" здесь не место.

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