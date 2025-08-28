Все готово для прихода роботов: как новый процессор от NVIDIA перевернет этот мир
Через пару лет в мире появится несколько миллионов роботов высочайшего уровня, а значит, исчезнет несколько миллиардов рабочих мест — это обеспечивает новый процессор от NVIDIA. В связи с этим предприниматель Евгений Найштетик задается вопросом: а чем будут заниматься эти прекрасные создания?
Это NVIDIA Jetson AGX Thor. Процессор для роботов на 2 петафлопса.
Для сравнения: суперкомпьютер Cray XT5 "Jaguar", который с 2005 по 2012 гг. выполнял сверхсложные задачи по астрофизике, прогнозированию климата, сейсмологии, материаловедению и т.д. имел значительно более скромные возможности.
Этот электронный мозг даст возможность гуманоидным роботам выполнять достаточно большое количество задач на индустриальных объектах, на бывших местах работы людей.
Он стоит всего $3,499 в версии для разработчиков и $2,999 в серийной версии.
Андроиды, которые будут его использовать — еще $40,000.
Значительно дешевле, чем годовой фонд оплаты труда в развитых странах + налоги, страховки и прочие плюшки. Да еще и без отпусков, обедов и больничных.
Этот процессор полностью заточен под physical AI и интегрирован во все решения для отработки так называемых "цифровых двойников".
А теперь первая цифра дня.
На текущий момент популяция разработчиков роботизированных решений на платформе технологий NVIDIA составляет 2 миллиона специалистов.
Вторая цифра дня.
План производства этих процессоров — пока непривычно маленький, около 160 тысяч штук, но в течение 2 лет могут нарастить как минимум до 2,5 миллионов.
Кто это будет?
Рабочие, солдаты, смотрители, автономные транспортные средства или еще что-то, станет понятно уже в следующем году.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно