Все готово для прихода роботов: как новый процессор от NVIDIA перевернет этот мир

Это NVIDIA Jetson AGX Thor. Процессор для роботов на 2 петафлопса.

Для сравнения: суперкомпьютер Cray XT5 "Jaguar", который с 2005 по 2012 гг. выполнял сверхсложные задачи по астрофизике, прогнозированию климата, сейсмологии, материаловедению и т.д. имел значительно более скромные возможности.

Этот электронный мозг даст возможность гуманоидным роботам выполнять достаточно большое количество задач на индустриальных объектах, на бывших местах работы людей.

Он стоит всего $3,499 в версии для разработчиков и $2,999 в серийной версии.

Андроиды, которые будут его использовать — еще $40,000.

Значительно дешевле, чем годовой фонд оплаты труда в развитых странах + налоги, страховки и прочие плюшки. Да еще и без отпусков, обедов и больничных.

Этот процессор полностью заточен под physical AI и интегрирован во все решения для отработки так называемых "цифровых двойников".

А теперь первая цифра дня.

На текущий момент популяция разработчиков роботизированных решений на платформе технологий NVIDIA составляет 2 миллиона специалистов.

Вторая цифра дня.

План производства этих процессоров — пока непривычно маленький, около 160 тысяч штук, но в течение 2 лет могут нарастить как минимум до 2,5 миллионов.

Кто это будет?

Рабочие, солдаты, смотрители, автономные транспортные средства или еще что-то, станет понятно уже в следующем году.

