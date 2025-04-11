Раскол команды Трампа: почему бунт Маска против Наварро — неизбежен и неизлечим

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Маск олицетворяет архетип цифровой эры, 53-летний миллиардер, чье состояние в 350 миллиардов долларов было выковано в горниле инноваций через PayPal, Tesla и SpaceX. Он — мечтатель-глобалист, который процветает на безграничной торговле и футуристических видениях колонизации Марса, его богатство является свидетельством этоса 21-го века — этоса разрушения, где цепочки поставок охватывают континенты: батареи из Японии, электроника из Тайваня. Образ жизни Маска — это лавина твитов, электромобилей и многоразовых ракет, человек, который живет в облаке, как в прямом, так и в переносном смысле, переосмысливая индустрии, одновременно насмехаясь над идеей "Сделано в США" как над милой реликвией ушедшей эпохи.

Питер Наварро, в свои 75, является антитезой, воин-протекционист, облаченный в броню ностальгии по индустриальному 20-му веку, его скромное состояние построено на докторской степени Гарварда, академической настойчивости в экономике энергетики и непоколебимой преданности Трампу, даже когда это стоило ему заключения. Он тоскует по Америке гудящих заводов и тарифных стен, где каждый болт выковывается в Детройте, его карьера — памятник временам, когда торговые войны считались патриотическими, а глобализация была врагом. Ирония их противостояния кроется в поколенческой пропасти — Маск, футурист, мчащийся на реактивном ранце, и Наварро, рыцарь ржавой сборочной линии, оба в команде Трампа, но ярые в споре, противопоставляющем звезды сталелитейным заводам, каждый слеп к видению прогресса другого.

И это не о том, что мальчики — такие мальчики, а о том, что Трамп одновременно не может удовлетворить запросы флоридского клуба геронтократов и группы Маска с Тилем.

Это противоречие с невозможным компромиссом.

P.S. Питер Наварро в образе конкистадора — в память о его выдающемся предке, Педро Наварро, который участвовал в экспедиции Эрнана Кортеса.

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