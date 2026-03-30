Домохозяйки с паяльниками против Rheinmetall — чего не понимает руководитель оружейного концерна в войне дронов

Весь интернет гудит от высказываний Армина Паппергера о низкой инновационности украинских дронов. И в чем-то он абсолютно прав, ведь 90% от дронового ландшафта Украины — это комбинация low-tech (COTS) компонентов.

Правда, технологическая сложность изделия и военная инновация — это фундаментально разные концепты. В оборонной сфере инновация — это прежде всего о тактическом применении, создании асимметрии и изменении парадигмы боя. Что толку от уникального высокотехнологичного танка стоимостью в миллионы долларов, если его гарантированно разносит дешевый дрон за 500 баксов, создавая катастрофическое для традиционных армий соотношение стоимости поражения (cost-exchange ratio)?

Но чтобы эта математика истощения работала в нашу пользу, необходимо изменение самой архитектуры ведения войны:

Децентрализация вместо концентрации: Нужно инновационное распределенное производство, а не монструозные индустриальные объекты, потому что их разнесут превентивными ударами в первый же день войны. Сеть мелких производств математически устойчивее любого мегазавода. Сетево-центрическое управление: Нужна инновационная модель командования на основе горизонтальных связей, а не устаревшие иерархические модели с командной цепью длиной в очередь в "МакДональдс". Задержка в цикле принятия решений (OODA loop) сегодня равна уничтожению. Скоростные циклы R&D: Нужна алгоритмическая и аппаратная гибкость в подборе компонентов связи, навигации и взаимодействия. Они должны использоваться здесь и сейчас с циклами инноваций не более 3 месяцев, адаптируясь под вражеский РЭБ, а не растягиваться на неповоротливые оборонные программы в декады. Горизонтальная интеграция: Нужны низкоуровневые системы управления боем (BMS), нужны инновационные модели подготовки армейских специалистов, а также массовые, инновационные и доступные средства разведки (ISR), электронной борьбы и т.д. на уровне каждого взвода.

А еще нужно много того, чего ни у Lockheed Martin, ни у General Dynamics, ни у Rheinmetall просто нет — способности эволюционировать быстрее врага. И как правильно подметил господин Паппергер, из-за тотальной бюрократии, стандартизации мирного времени и структурного сопротивления отрасли, заточенной на сверхприбыли с макроплатформ — этого и не будет.

Поэтому этот суровый доктринальный урок будет усвоен исключительно кровью солдат и гражданских стран Альянса. А до тех пор "украинские домохозяйки" с паяльниками и 3D-принтерами будут демонстрировать неслыханную и недостижимую господину Паппергеру эффективность в перемалывании вражеских сил и средств.

