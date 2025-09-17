Мировая война — после 2027 года: как Китай будет пытаться не дать Америке снова стать великой

Related video

По всем прогнозам, массовое применение уже имеющихся технологий ИИ и повсеместный переход на роботов-работников, роботизированный транспорт и т.д. приведут как минимум к удвоению американской экономики, нивелируют преимущество в количестве населения почти во всех сферах (включая армию) и зацементируют доминирующую роль американцев до следующей волны инноваций.

Цена вопроса колоссальная, и следующее окно возможностей будет только в космосе.

Что может этому помешать?

Вторжение на Тайвань. Американцы не успеют эвакуировать тайваньскую промышленность и самих тайваньцев (по меньшей мере 270 тысяч работников и их семьи). В случае вторжения США теряют доступ к критически важным полупроводникам, технологиям, инфраструктуре и специалистам — фактически ко всей 2-нм индустрии. Блокирование логистики редкоземельных и других материалов, которые иногда до 90% контролируются Китаем.

Китай, очевидно, принял стратегический вызов и готовится к следующему шагу: существенно нарастил вооружение, подготовил личный состав, массированно инвестировал в сырьевые базы в Африке и не только там.

Впрочем, лобовое вторжение на Тайвань в условиях концентрированного участия США — это гарантированная кровавая баня с обеих сторон. Поэтому участие США надо существенно уменьшить.

Как это сделать?

В случае войны России с НАТО США окажутся "на шпагате": они не смогут мобилизовать достаточно ресурсов (прежде всего боеприпасов), чтобы эффективно вести войну высокой интенсивности сразу на двух фронтах. Для этого им нужно время на перевооружение и подготовку — минимум два года.

Третья мировая или первая технологическая: как человек теряет контроль над ходом войны

Подобная ситуация и в Европе, а в наиболее уязвимых странах ЕС (Эстония, Латвия, Литва, Польша) есть достаточно серьезные проблемы с мобилизацией и фортификацией, которые могут быть решены не раньше 2028 года.

Итак, мой первый тезис: Китаю очень выгодна и нужна война в Европе, несмотря на все реляции об экономике и бизнесе, ведь ставка — больше, чем рынок, больше, чем Тайвань. Ставка — доминирование в следующем технологическом укладе.

Если удастся еще и 5-му и 6-му флотам США добавить хлопот — вообще джекпот.

В этом смысле Израилю даже близко не светит достичь хоть какого-то мира, сколько бы резолюций ООН не принимали и сколько бы хамасовцев не ликвидировали.

Второй тезис: окно возможностей для вторжения закрывается в 2028 году. Это обусловлено фортификацией, мобилизацией и перевооружением Европы и Тайваня, а также стратегическими изменениями в США.

Третий тезис: последняя провокация в Польше свидетельствует, что враг уже проверяет доктрины, цепочки командования, а также силы и средства. Это была важная информация, которую точно приняли во внимание.

Итак, имеем решающие 2026–2027 годы, в течение которых Украина кровью будет покупать время Европе, США и Тайваню, а дальше, скорее всего, будем нестись в Третью мировую, ведь при такой диспозиции договориться просто невозможно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

