"Это факт": Третья мировая война уже идет, — Буданов

По словам главы ГУР, в войну РФ против Украины втянуты большинство сильнейших стран планеты. Он также назвал унизительным для Кремля привлечение войск из КНДР.

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Третья мировая война фактически уже продолжается, потому что в российско-украинское противостояние втянуты большая часть развитых стран, считает глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос журналиста в интервью "Укринформу".

Буданов высказался о Третьей мировой войне. На видео с 4:47.

Журналист спросил у главы разведки, можно ли, по его мнению, назвать события вокруг вторжения РФ в Украину Третьей мировой войной, или это лишь прелюдия к ней.

"Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да, потому что втянуто абсолютное большинство самых сильных и развитых стран мира. Это просто факт", — ответил Буданов.

Также он отметил, что вместо поставок из Ирана теперь Россия больше полагается на привлечение северокорейского вооружения. По мнению Буданова, применение войск из Северной Кореи является унизительным для РФ, которая позиционирует себя как мирового лидера и утверждает, что ее армия является второй по мощности в мире.

"Это унизительно, но реалии таковы, что на это им пришлось пойти", — сказал глава ГУР.

Напомним, 25 февраля Кирилл Буданов перечислил причины, по которым Силы обороны Украины не уничтожают заводы по производству "шахедов" в РФ. Глава ГУР отметил, что эти предприятия защищены средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а украинские ракеты сейчас не способны преодолевать такие расстояния.

24 февраля Буданов объяснил, почему он считает, что война с РФ может закончиться в 2025 году. По его словам, россияне испытывают финансовые проблемы и нуждаются в остановке боевых действий, чтобы нарастить силы.