"Верю": Буданов объяснил, почему война с РФ может закончиться в 2025 году (видео)
По словам Кирилла Буданова, россияне хотят остановки огня, чтобы нарастить силы, а еще оккупанты испытывают финансовые трудности.
Российско-украинская война может закончиться в 2025 году, ведь России нужна передышка. Об этом на форуме "Украина. Год 2025" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Буданова спросили, верит ли он в окончание войны с РФ уже в этом году.
"Верю. Мы услышали от нескольких спикеров, которые там были, о том, что как минимум Российской Федерации нужна остановка огня, чтобы нарастить силы. Ей не хватает силы. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — сказал Буданов.
Начальник ГУР также спросили, когда именно в этом году может закончиться война.
Буданов ответил что это произойдет тогда, когда все стороны будут готовы к этому и согласуют совместный план.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, сколько Украина сможет воевать самостоятельно.
23 февраля Кирилл Буданов также заявил, что РФ значительно снизила план мобилизации для войны в Украине.