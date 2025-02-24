"Верю": Буданов объяснил, почему война с РФ может закончиться в 2025 году (видео)

По словам Кирилла Буданова, россияне хотят остановки огня, чтобы нарастить силы, а еще оккупанты испытывают финансовые трудности.

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Российско-украинская война может закончиться в 2025 году, ведь России нужна передышка. Об этом на форуме "Украина. Год 2025" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданова спросили, верит ли он в окончание войны с РФ уже в этом году.

"Верю. Мы услышали от нескольких спикеров, которые там были, о том, что как минимум Российской Федерации нужна остановка огня, чтобы нарастить силы. Ей не хватает силы. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — сказал Буданов.

Начальник ГУР также спросили, когда именно в этом году может закончиться война.

Буданов ответил что это произойдет тогда, когда все стороны будут готовы к этому и согласуют совместный план.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, сколько Украина сможет воевать самостоятельно.

23 февраля Кирилл Буданов также заявил, что РФ значительно снизила план мобилизации для войны в Украине.