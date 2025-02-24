"Вірю": Буданов пояснив, чому війна з РФ може закінчитись у 2025 році (відео)

За словами Кирила Буданова, росіяни хочуть зупинки вогню, аби наростити сили, а ще окупанти відчувають фінансові труднощі.

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Російсько-українська війна може закінчитись у 2025 році, адже Росії потрібен перепочинок. Про це на форумі "Україна. Рік 2025" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Буданова запитали, чи вірить він у закінчення війни з РФ вже цього року.

"Вірю. Ми почули від кількох спікерів, які там були, про те, що як мінімум Російській Федерації потрібна зупинка вогню, щоб наростити сили. Їй не вистачає сили. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна для РФ", — сказав Буданов.

Начальник ГУР також запитали, коли саме цього року може закінчитись війна.

Буданов відповів що це станеться тоді, коли всі сторони будуть готові до цього й узгодять спільний план.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив, скільки Україна зможе воювати самотужки.

23 лютого Кирило Буданов також заявив, що РФ значно знизила план мобілізації для війни в Україні.