"Потрібні практичні кроки": Зеленський прокоментував можливість швидкого припинення вогню

Український президент переконаний, що реалізація режиму припинення вогню можлива лише за умови дотримання гарантій безпеки, аби не допустити поновлення бойових дій.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання припинення вогню та його реалізація є "дуже складним" через неможливість об'єктивного контролю та реалізації гарантій безпеки. Про це глава держави заявив під час пресконференції для журналістів.

Зеленський підкреслив, що це питання неодмінно пов'язане з наданням реальних гарантій безпеки, а також завдяки об'єктивній верифікації дотримання режиму припинення вогню.

"Коли у тебе дуже активні дії на кордоні 1000 км, хто це буде верифікувати? Пам'ятаєте, після Мінська там були постріли, і то ніхто його не міг контролювати, були загиблі та поранені. Це — складне питання, тому я зараз відповісти на все не зможу. Потрібні практичні кроки". — сказав глава держави.

На думку Зеленського, США зацікавлені у припиненні вогню, а також розглядають такий варіант як "можливий спосіб завершення конфлікту". Однак президент застерігає від сценарію, в якому саме припинення вогню сприйматиметься як дипломатична перемога. Однак, на думку Зеленського, з цього є реальна загроза поновлення бойових дій.

"Можна виглядати переможцем, якщо ти зробив ceasefire [припинення вогню з англ. — ред], а через рік війна почалася знову. Але росіяни будуть готуватися до повторного наступу, і це дуже небезпечно для всіх", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про угоду щодо рідкісноземельних металів. За словами президента, останні серйозні розробки в галузі рідкісноземельних металів були 50-60 років тому, а деякі майже 90 років, а це потребує додаткового аудиту.

Згодом стало відомо, як президент відреагував на можливість проведення виборів під час війни. Зеленський вважає, що Україна не зможе влаштувати голосування половини громадян, у зв'язку з чим виникне питання з визнанням результатів.