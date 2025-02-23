"Як голосуватимуть військові та люди за кордоном?" Зеленський про вибори під час війни (відео)

Україна не зможе влаштувати голосування половини громадян, зауважив президент Володимир Зеленський. У зв'язку з цим виникне питання з визнанням результатів.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на виборах в Україні завжди наполягала Російська Федерація. Згодом такі ж вимоги з'явились у Сполучених Штатів Америки, а партнери з Європейського Союзу про це ніколи не говорили. Якщо погодитись на такий захід, то не ясно, як гарантувати безпеку громадян, а також міжнародних спостерігачів. По це він сказав під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025", яка транслювалась на сторінці Facebook президента.

Зеленський нагадав, що під час атаки ЗС РФ в ніч на 23 лютого росіяни запустили по українцях 267 ударних дронів. Після цього перелічив гарячі відтинки фронту та описав складну ситуацію на прифронтових територіях. Зокрема, згадав про Сумську та Харківську області, про Куп'янськ, Краматорськ, Покровськ. Президент риторично запитав, як забезпечити голосування людей, які перебувають під обстрілами.

"Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп'янськом, коли там людей вивозять? Як це буде відбуватися?" — пролунало під час пресконференції.

Глава держави назвав проблеми при проведенні виборів в Україні:

небезпека для жителів прифронтових територій;

складність голосування для людей, які виїхали за кордон, та військових;

проблеми з підготовки інфраструктури та з безпекою спостерігачів;

проблеми з людьми на тимчасово окупованих територіях, яким доведеться голосувати під дулами російських автоматів.

Президент пояснив, що вибори прямо заборонені українськими законами. Якщо ж скасувати воєнний стан, то ще не ясно, під яким прапором доведеться голосувати людям, оскільки є загроза окупації. На думку Зеленського, меседжі про вибори — це "балачки", до яких прислухаються деякі західні партнери.

"Голосувати вони будуть в якій країні? З яким прапором, якщо в армії піде вся назад. Вся ця історія з інформацією, з меседжами, яка йде звідкись. Ну, невже ми не розуміємо всі ці ризики? І, на жаль, нашим партнерам розказують якісь балачки", — заявив Зеленський.

Вибори в Україні — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у лютому заявив, що в Україні терміново потрібно провести вибори, оскільки чинний президент начебто має підтримку лише 4% громадян. Згідно з ідеями Білого дому, Володимир Зеленський — "диктатор", який не хоче віддавати владу і тому опирається голосуванню. Після виборів новий глава держави підпише мирну угоду, яку, на думку Трампа, РФ узгодить до кінця наступного тижня.

Нагадуємо, 23 лютого президент Зеленський провів пресконференцію про підсумки 2024 року та про плани на 2025 рік: Фокус опублікував відповіді на основні питання.