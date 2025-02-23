"Здатна боротися сама": очільник МЗС Польщі пояснив, скільки Україна зможе воювати самотужки

За словами Радослава Сікорського, найкращою гарантією безпеки для України є її Збройні сили, які налічують близько одного мільйона осіб.

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Україна без підтримки США зможе продовжувати воювати з Росією до кінця 2025 року за умови, що Європа продовжить надавати допомогу. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Україна здатна боротися сама з нашою європейською підтримкою решту того року і, гадаю, Путін мусить взяти це до уваги", — сказав Сікорський.

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Міністра закордонних справ Польщі також запитали, чи очікує він від США надання гарантій безпеки Україні після переговорів із держсекретарем Марко Рубіо.

Сікорський відповів, що найкращою запорукою безпеки є "її майже мільйонна армія, яка зарилася в землю і героїчно протистоїть російській агресії".

Очільник МЗС Польщі також зауважив, що Україна виявилася сильнішою та більш витривалою, ніж хтось міг передбачити, коли почалася війна в лютому 2022 року.

"Україна, пам’ятайте, має 110 бригад на полі. Вони знищили більшість російських танків. Минулого року вони випустили 1,5 мільйона дронів. Цього року збираються випустити 4,5 млн дронів. Якби ви запитали мене три роки тому, де будуть Україна та Росія у цій війні через три роки, я не думаю, що хтось із нас здогадався б, що Росія захопить лише 20 відсотків території України", — наголосив Сікорський.

Нагадаємо, кілька днів тому Радослав Сікорський привіз до США "шахед", який збили бійці ЗСУ.

20 лютого французька газета Le Monde оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що українська армія не протримається на фронті без військової допомоги США більше ніж пів року.