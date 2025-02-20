Перемога над Росією без допомоги США: як буде Україна воювати за Трампа

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Наскільки ми можемо обійтися без США?

Коротко:

За умови, що ЄС виділяє нам достатньо грошей — ефект від демаршів Вашингтона буде помітний, але не критичний. Європейські збройні рішення у своїй масі більш близькі до вимог російсько-української війни.

Якщо ми беремо основу нашої війни — дрони, то ми їх здебільшого робимо самі. Компоненти зі США використовуються фрагментарно і здебільшого мають аналоги в інших країнах.

Навіть якщо розглядати преміумсегмент дорогих розвідницьких дронів, то тут європейські виробники домінують над американськими у постачаннях і дуже гнучко пристосовуються до нинішньої війни.

Звісно, американська апаратура зв’язку виробництва Silvus вважається найкращою у світі у своїх сегментах, але вона застосовується, як дороге рішення, достатньо обмежено. І не позбавлена конкурентів.

Найважливіше, що є у США для дронів — це "Старлінк". Але з боку Штатів не чути про плановані дії ворожого характеру щодо України, тому про примусове відключення українцям "Старлінку" наразі не йдеться (поки що!). Хоча таку можливість слід враховувати вже зараз й інтенсивно вести роботу зі знаходження альтернатив.

США, якщо виходити з теперішніх настроїв у Капітолії, хочуть частково перетворитися у Китай в цій війні: продавати оборонні рішення за гроші, отримувати максимальний короткостроковий матеріальний зиск. Головне, щоб США не почали грати на боці Москви, як це часто траплялося.

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Отже, якщо США не перейдуть від політики відсторонення від конфлікту на відкритий тиск на Україну в інтересах РФ, то вітчизняна дронова галузь зможе працювати далі, а сили безпілотних систем — отримувати те, що їм треба.

Що стосується "класичної" зброї, то, на мою думку, Європа знаходиться попереду США у рівні бронетехніки та ствольної артилерії. БМП "Бредлі" — прекрасна машина, але шведська CV-90 нічим не гірше, а в багатьох аспектах — і краще. Те ж саме буде, якщо порівнювати "Абрамс" і "Леопард".

Таких БТР, як є у європейців, у США взагалі немає. Немає таких самохідних мінометних систем з автоматичним наведенням. Більшість самохідних гармат натівського калібру 155 мм — теж не американські.

Хтось може сказати, що зараз це не має такого значення, як раніше — традиційні озброєння відходять на другий план. З тої чи іншої ділянки приходить статистика про те, що більшість уражень здійснюються дронами.

Але розвиток війни не зупиняється, і не виключено, що у найближчі роки протидронові засоби зможуть масово повернути на поле бою старі добрі танки, БМП, БТР.

А, власне, лідерами-виробниками такого обладнання є європейські та ізраїльські компанії, чия продукція уже стала золотим стандартом на фронті.

Відкритим залишається питання, чи зможе Україна надалі отримувати (за гроші) чудові ракетні системи Himars чи їх аналоги з ЄС. А також, чи зможуть європейці й надалі передавати нам американське озброєння на кшталт систем Patriot тощо.

Втрата США як джерела зброї для нас буде відчутним, але не критичним болем. Ми можемо воювати без США і навіть перемагати, за умови, що Європа буде поводитися жваво.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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