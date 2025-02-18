ЗСУ і НАТО: відчуйте різницю. Чому Захід не готовий до сучасної війни

Related video

Усі збройні формування старої Європи — це приблизно половина за чисельністю і силою від ЗСУ.

У них там на Заході трошки більше ППО, більше літаків, балістичних і крилатих ракет, однак практично немає ударних дронів поля бою і дронів великого радіусу дії. Немає досвіду застосування дронів. Немає рот ударних безпілотників, немає полків, немає бригад БпЛА.

У них немає такої кількості РЕБ, немає "Кропиви", немає "Дельти", немає такої кількості пікапів і джипів — нашої кінноти війни, як в українській армії. А головне — у німців, французів, британців, іспанців немає такої мотивації воювати, бо наша війна — для них далека і незрозуміла.

В американців ситуація трохи краща — у них є авіаносці, ядерні бомбардувальники, ударні підводні човни та міжконтинентальні ракети. Чудово. Якщо війна піде за апокаліптичним, ядерним сценарієм.

Американські авіаносцi розроблені для апокаліптичного сценарію війни

А якщо ні?.. Запас артилерійських снарядів у них на два тижні війни такої інтенсивності, як в Україні. Ударних дронів, як і в європейців, майже немає — ні ФПВ, ні "під скід", ні "баби яги" з великими бомбами, немає мавіків. Немає у них рот ударних БпЛА, немає батальйонів БпЛА, немає полків БпЛА, немає бригад БпЛА. Авіаносцями в Європі не навоюєш.

Тобто військова компонента НАТО і США в сучасній війні, яку проти нас веде імперія, — мізерна. Тому умови миру диктує не Трамп Путіну, а Путін — Трампу. Про санкції годі й говорити — коли Росія спирається на Китай, санкції не працюють.

Вочевидь, саме нам доведеться, як і раніше, захищати свою Україну і віддуватися за весь Захід, включно з Америкою. Карма? Ні — честь!

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо