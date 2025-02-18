ВСУ и НАТО: почувствуйте разницу. Почему Запад не готов к современной войне

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Все вооруженные формирования старой Европы — это примерно половина по численности и силе от ВСУ.

У них там на Западе немножко больше ПВО, больше самолетов, баллистических и крылатых ракет, однако практически нет ударных дронов поля боя и дронов большого радиуса действия. Нет опыта применения дронов. Нет рот ударных беспилотников, нет полков, нет бригад БПЛА.

У них нет такого количества РЭБ, нет "Крапивы", нет "Дельты", нет такого количества пикапов и джипов — нашей конницы войны, как в украинской армии. А главное — у немцев, французов, британцев, испанцев нет такой мотивации воевать, потому что наша война — для них далека и непонятна.

У американцев ситуация немного лучше — у них есть авианосцы, ядерные бомбардировщики, ударные подводные лодки и межконтинентальные ракеты. Отлично. Если война пойдет по апокалиптическому, ядерному сценарию.

Американские авианосцы разработаны для апокалиптического сценария войны

А если нет? Запас артиллерийских снарядов у них на две недели войны такой интенсивности, как в Украине. Ударных дронов, как и у европейцев, почти нет — ни ФПВ, ни "под скид", ни "бабы яги" с большими бомбами, нет мавиков. Нет у них рот ударных БПЛА, нет батальонов БПЛА, нет полков БПЛА, нет бригад БПЛА. Авианосцами в Европе не навоюешь.

То есть военная компонента НАТО и США в современной войне, которую против нас ведет империя, — мизерная. Поэтому условия мира диктует не Трамп Путину, а Путин — Трампу. О санкциях нечего и говорить — когда Россия опирается на Китай, санкции не работают.

Очевидно, именно нам придется по-прежнему защищать свою Украину и отдуваться за весь Запад, включая Америку. Карма? Нет — честь!

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